صحيفة إسبانية تكشف عن هوية مدرب "برشلونة" الجديد

زعمت صحيفة "آس" الإسبانية، أنّ مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، يتجه للتعاقد مع المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، لويس فيليبي سكولاري؛ لقيادة الفريق الموسم المقبل، خلفًا للمدير الفني الحالي، الأرجنتيني خوردي "تاتا " مارتينيو.



ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مراسل شبكة سكاي نيوز الرياضية، غراهام هنتر، قوله: "إنّ رئيس نادي برشلونة الإسباني، ساندرو روسيل، سيتعاقد مع المدير الفني للمنتخب البرازيلي، لويس فيليبي سكولاري، لقيادة الإدارة الفنية لنادي برشلونة، اعتبارًا من الموسم المقبل".



ولم تستبعد صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية صحة هذا الخبر، حيث نقلت تصريحات الصحافي الأرجنتيني، فابيان غودوي، التي أكد فيها أن تاتا مارتينو قد أبلغ المقربين منه أنه لا يشعر بالراحة داخل أسوار ملعب "كامب نو"، لاسيّما في ظل الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها، بين الفينة والأخرى.



وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن المدير الفني لمنتخب "السيلساو"، لويز فيليبي سكولاري، قد حرص على التواجد في أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية لمشاهدة مجموعة من المباريات.



وربطت "غلوبو سبورت" تواجد المدرب المتوج ببطولة كأس العالم عام 2002 في أووربا خلال الفترة الماضية، بإمكانية تدريبه لنادي برشلونة الإسباني الموسم المقبل.



وأكّدت الصحيفة البرازيلية، أن تصريحات الصحافي الإنجليزي الذي يعيش في إسبانيا ويعمل لـقناة "سكاي سبورتس"، غراهام هنتر، قد عززت الشكوك التي تناثرت حول إمكانية انتقال "سكولاري" لتدريب أحد الفرق الأوروبية، بعد مونديال 2014؛ خاصة وأن "غراهام" يُعتبر من أبرز الصحافيين المقربين لنادي برشلونة.