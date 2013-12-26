عيد يحاول "رأب الصدع" بين أعضاء مجلس إدارته

سيحاول رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد رأب الصدع الذي بدأ في الكبر بين أعضاء مجلس إدارته في الفترة الحالية؛ نتيجة العلاقة الضبابية التي تجمع بعض اللجان، ومحاولة البعض فرض سطوته على البقية، بحسب ما أكدته مصادر لـ"العربية نت" رفضت في الوقت ذاته الكشف عن هويتها.

وقاطعت بعض اللجان ورشة عمل أقامتها لجنة الدراسات الاستراتيجية، أمس الأربعاء، في أحد فنادق الرياض نتيجة اعتراضها على محاور العمل في الورشة والتي تركزت على محاسبة اللجان على عملها في الفترة الماضية، وقال أحد أعضاء اللجان المقاطعة: "كان من المفترض أن تجتمع اللجنة ببقية اللجان بداية تسلم الاتحاد مهام عمله بداية شهر يونيو الماضي، وأن تطلب من اللجان أهدافها لهذا الموسم ومن ثم تناقشهم في طريقة العمل، كل ذلك لم يحدث، إذن على أي أساس يريد مسؤولو اللجنة تقويم عملنا؟"، مضيفا "كان من المفترض على رئيس اللجنة الدكتور عبداللطيف بخاري أن يجعل محور هذه الورشة مساعدة اللجان على أداء مهامها حتى نهاية الموسم، لا أن تكون محاسبة لها على أهداف لم تساهم في وضعها".

ويتزعم بخاري وعبدالرزاق ابوداود وسياف المعاوي تيارا داخل اتحاد القدم، فيما يرى بقية الأعضاء المعارضين لهم أنها محاولة لفرض الرأي على البقية.

وسيكون أحد أبرز الملفات الشائكة أمام أحمد عيد في مجلس إدارة الاتحاد المقبل حسم ملف ترشيح الأسماء البديلة لفيصل الخريجي الذي كان عضوا في لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي، وفهد المصيبيح عضو المسابقات وعبدالله السهلي عضو اللجنة الاستراتيجية، إذ من المنتظر أن يدور نقاش طويل حول الأسماء البديلة.

كما سيناقش الاجتماع الشكل النهائي لصيغة الحل الذي من المنتظر إعلانه للخلاف السابق بين الأندية ورابطة الأندية المحترفة حول توزيع المستحقات المالية.