قمة نارية إنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول

تتجه الانظار، مساء غد، الى ملعب الاتحاد لمتابعة القمة الانجليزية النارية بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول الانجليزيين، في ختام الجولة 18 من منافسات الدوري الانجليزي المستمر كعادته على الرغم من توقف مباريات باقي الدوريات في اوروبا.

وسيدخل "السيتيزين" المباراة منقوصا من نجم هجومه، الارجنتيني سيرخيو اغويرو، وظهيره الايسر بابلو زاباليتا، وظهيره الايمن ميكا ريتشاردز بداعي الاصابة، بالاضافة الى لاعبه الشاب ستيفان يوفيتيتش بداعي المرض.

فميا سيدخل "الريدز" المباراة منقوصا من قائده الانجليزي، سيتفان جيرارد، مهاجمه الشاب دانييل ستوريدج، وظهيره الايسر الاسباني خوسيه انريكي، ومدافعه الاوروغواياني سيباسيتان كوتس.

ويطمح المدير الفني بريندان رودجرز لتعزيز صدارة فريقه للدوري الانجليزي، وكسر ارقام قطب مدينة مانشستر "المرعبة"، حيث فاز "السيتيزين" في جميع مبارياته التي لعبها على ارضه هذا الموسم، بالاضافة الى احرازه 35 هدفا على ارضه فقط منذ بداية الموسم.

وسيعتمد المدير الفني الانجليزي على ماكينته التهديفية، الاوروغواياني لويس سواريز- هداف الدوري الانجليزي بـ19 هدفا- للفوز بنقاط المباراة كاملة، بالضغط على دفاعات السيتي "المهتزة"، والتي بدورها دفعت المدير الفني التشيلي مانويل بيليغريني لتغيير 8 قلوب دفاع وحارس المرمى طوال هذا الموسم، بعد ان استقبلت شباك الفريق 20 هدفا .

وفي المقابل يطمح بيليغريني في الحصول علي نقاط المباراة الكاملة للاقتراب أكثر للصدارة، وربما انتزاع الصدارة في حالة تعثر كل من ارسنال وتشلسي، وسيتعين على دفاعات ليفربول المتمثلة في ساخو وسكيرتل وجونسون وفلانغان "المشكوك في مشاركته" الصمود امام اقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي بـ51 هدفا، وامام هجوم يحرز على الاقل ثلاثة اهداف في المباراة الواحدة في آخر عشر مباريات من أصل 12 للفريق "السماوي".

وبلغة الاحصائيات والارقام فان الكفة قد تميل لصالح مانشستر سيتي، اذ يعد "السيتيزين" الفريق الوحيد في "البريمير ليغ" الذي لم يخسر اي نقطة على ملعبه لهذا الموسم، وهو ما سيحاول "الريدز" كسره بكل الطرق الممكنة، فيما انتهت اخر تسع مواجهات بين الفريقين بفوز "السيتيزين" مرتين، وفوز "الريدز" مرة وحيدة بالانفيلد، فيما غلب التعادل على ست مواجهات المتبقية.

يذكر ان ليفربول يحتل صدارة "البريمير ليغ" برصيد 36 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 35 نقطة.