لاعب برازيلي "يرفض" ريال مدريد من أجل مانشستر يونايتد

أعلن صانع ألعاب فريق كروزيرو البرازيلي، إيفرتون ريبيرو، عن رغبته بالانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مُفضلًا إياه على عملاق الكرة الإسبانية نادي ريال مدريد، الذي أبدى اهتمامه الشديد بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ورفض اللاعب الأفضل في الدوري البرازيلي لعام 2013، فكرة الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، مؤكدًا بأنه يرغب في تحقيق حلمه بالانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأكّد اللاعب البرازيلي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، بأنّه يحلم منذ الصغر بالدفاع عن ألوان الشياطين الحمر، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه قد شارك في وقتٍ سابق في محاضرة أشرف عليها مدرب مانشستر يونايتد السابق، السير أليكس فيرغسون، ومنذ ذلك الحين راوده الأمل بالانضمام إلى الفريق الإنجليزي.



وأعرب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عن رغبته باللعب جنبًا إلى جنب مع مهاجمي فريق الشياطين الحمر، روبن فان بيرسي، وواين روني، مؤكدًا أيضًا أنّه يحرص على اختيار "مانشستر يونايتد" في ألعاب الفيديو.



وقدم "ريبيرو" موسمًا رائعًا رفقة فريقه البرازيلي عام 2013، الأمر الذي لفت أنظار المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، الاسكتلندي ديفيد مويس.



ورصد النادي الإنجليزي مبلغ "7" ملايين يورو، من أجل ضم اللاعب، إلا أنّ مجلس إدارة نادي "كروزيرو" قد اشترط الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه استرليني للتخلي عن خدمات عن صانع ألعاب الفريق.



