مباراة "رفقاء لدعم الأيتام" تجمع نجوم العالم بالسعودية

تتجه الأنظار يوم الاثنين المقبل صوب ملعب الشرائع بمكة المكرمة الذي سيشهد حدثاً فريداً من نوعه حيث ستقام مباراة بين نجوم العالم ونجوم الدوري السعودي الذين تجمعهم الديانة الإسلامية تحت مسمى "رفقاء لدعم الأيتام في العالم".

قائمة نجوم العالم ستضم أسماء عديدة تراقصت على لمساتها جماهير أوروبا والعالم يتقدمهم المالي عمر كانوتيه الذي لعب لأندية وست هام وتوتنهام في انجلترا إلى جانب ليون الفرنسي واشبيلية الاسباني قبل انتقاله إلى الدوري الصيني، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح المتوج الشهر الماضي بلقب أفضل لاعب في الدوري السويسري بعد عام متميز في تشكيلة بازل السويسري شهد مشاركته في أبطال أوروبا والفوز على تشيلسي الإنجليزي.. وحجز بطاقة في الدور المقبل لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وسيكون إلى جانبه مواطنه أحمد حسام ميدو المعتزل بعد ركله للكرة في الزمالك المصري وأندية أوروبية عديدة تشمل توتنهام الإنكليزي واياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي، وسيكون من ضمن الفريق المالي الآخر سيدو كيتا وهو الذي زامل كانوتيه في اشبيلية قبل أن يساهم مع برشلونة في القاب تاريخية الى جانب ميسي وزملائه.. ويتحول حاليا للاحتراف في الدوري الصيني .. بعقد تصل قيمته الى 14 مليون يورو للموسم الواحد.

خط الهجوم للنجوم يأتي مدعما بالسنغالي موسى سو المحترف مع فنار بخشة التركي الذي أحرز معه لقب مسابقة الكاس واوصله لنصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".. وقبله سجل ثنائية الدوري والكاس في ليل الفرنسي.. مسجلا ما يزيد عن 100 هدف في مسيرته الاحترافية.. الجانب الدفاعي يبدو قويا بحضور الفرنسي ابو ديابي المتميز مع ارسنال الانجليزي منذ عام 2006 بالإضافة إلى المالي محمد سيسوكو صاحب التجربة الكبيرة في الكالتشيو مع يوفنتوس الى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الانجليزي وفالنسيا الاسباني.

القائمة تطول وأسماء عديدة تنتظرها الجماهير في الحدث الذي يساهم بدور اجتماعي لأشقاء الدين الواحد.

وأكد أحمد المقيرن مدير شركة RBM المنظمة للمباراة عبر برنامج في المرمى الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة العربية أن الفكرة كانت بالاشتراك مع جمعية قطر الخيرية وبالتنسيق مع الداعية السعودي الدكتور عايض القرني وبمساهمة فاعلة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مشيراً إلى أنهم افتقدوا لخدمات الثنائي الفرنسي ريبيري وأبيدال.

وأشار المقيرن إلى أن كانوتيه سيشرف على فريق نجوم العالم وقال: "كانوتيه سيشرف على فريق نجوم العالم بينما سيتولى سعد الحوطي وفيصل أبواثنين الاشراف على فريق نجوم الدوري السعودي".

وأبدى المقيرن سعادته من تفاعل نجوم الأندية السعودية للمشاركة في هذا الحدث وقال: "اللاعب السابق ماجد عبدالله وعدني بالمشاركة.. وأيضا اليوم تلقيت موافقة رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي على مشاركة لاعبي فريقه محمد نور وحسين عبدالغني ومحمد السهلاوي وعبدالرحيم جيزاوي ويحيى الشهري، بالإضافة إلى مشاركة لاعب من كل ناد في السعودية".

وأوضح المقيرن بأن ريع المباراة سيكون لجمعية قطر الخيرية لدعم أيتام العالم.

