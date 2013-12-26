مورينهو: أرسنال فريق "مُمل"

شنَّ المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، هُجومًا لاذعًا على فريق أرسنال، واصفًا إياه بـ"الممل"، وذلك عقب المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت بالتعادل السلبي.



وسخر المدرب البرتغالي- عشية مباراة فريقه أمام "سوانزي سيتي" في الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم- من جماهير أرسنال التي هتفت "مورينهو ممل"، عشية المباراة التي أقيمت، مساء الاثنين الماضي، على ملعب الإمارات.



ورفض المدرب الاستثنائي وصف فريقه بالملل، مبديًا اعتقاده بأنّ الفريق الممل هو الذي يلعب على أرضه، وبين جماهيره ولا يتمكن من التسجيل, في إشارة إلى فريق المدفعجية الذي لم يتمكن من التسجيل في المباراة.



وعن وصف أسلوب لعبه بالممل، قال المدرب البرتغالي بلهجة لا تخلو من السخرية: "أنا أتفق معهم في ذلك، لقد لعبت ضد فريقهم عشر مرات ولم أخسر مطلقًا، إنه أمر يُثير السخرية".



وأبدى المدير الفني لفريق تشلسي، تفهمه لخيبة الأمل التي يشعر بها جمهور فريق "أرسنال"، مُشيرًا إلى أنّ الجمهور قد أصيب بالصدمة بعد فشل فريقهم في تجاوز ليفربول واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أعياد الميلاد.



واختتم المدرب البرتغالي حديثه قائلًا: "لا يوجد فريق في العالم يذهب جمهوره إلى الملعب لمؤازرته في الأجواء المناخية السيئة ولا يتوقع الفوز، إذا كان هناك فريق ممل فهو أرسنال، الذي لم يُسدد على مرمى بيتر تشيك سوى في مرتين فقط".