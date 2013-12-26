هداف دوري أبطال أوروبا.. لاعب مغربي!

فرض اللاعب المغربي الشاب منير حدادي نفسه نجماً لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للشباب تحت 19 عاماً، والتي تجري بالتوازي مع البطولة الخاصة باللاعبين الكبار، حيث يدافع حدادي عن ألوان نادي برشلونة الإسباني.

وتألق حدادي بشكل لافت مع الفريق الكاتالوني في المسابقة، بتسجيله خمسة أهداف خلال ست مباريات خاضها لحد الآن، ليتصدر بذلك قائمة الهدافين، ويقدّم نفسه كموهبة جديدة تصدرها أكاديمية "لاماسيا" الخاصة ببرشلونة.

ويلعب حدادي في مركز الجناح، وهو نفس المكان الذي يتألق فيه البرازيلي نيمار دا سيلفا مع الفريق الأول، ويمتاز بالسرعة الكبيرة والمهارة الفنية العالية، ويُتوقع أن يحظى قريباً بفرصة الظهور مع رفاق اللاعب ليونيل ميسي في المباريات الرسمية.

ولم يكتف اللاعب الواعد بتصدر قائمة هدافي البطولة فقط، بل تصدر كذلك قائمة أكثر اللاعبين الذين يقدمون تمريرات حاسمة، بواقع ثلاث تمريرات، ليؤكد أنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق في البطولة.

وتقام بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الأولى، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة إطلاقها جنباً إلى جنب مع البطولة الخاصة بالكبار، ويتم فيها السماح لفرق الشباب تحت 19 التابعة للأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا بالمشاركة.



وكان حدادي ظهر مؤخراً في تدريبات برشلونة، بعدما وجّه له الجهاز الفني الفرصة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لارتباطهم مع منتخبات بلادهم، وقدّم اللاعب جملة من المهارات الفنية الرفيعة خلال التدريبات ونال اعجاب الجماهير الكاتالونية.

يذكر أن برشلونة ضم حدادي عام 2011 من نادي رايو ماياهوندا، المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، والذي يتخذ من العاصمة مدريد مقراً له، بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية التي فطنت لموهبة اللاعب المغربي، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي.