الريال والبرشا.. الأكثر دخلاً من حقوق البث التلفزيوني

كشفت إحصائية نشرتها وكالة "فوتبول فينانثياس" الاسبانية المختصة في الاحصائيات الاقتصادية المتعلقة بكرة القدم, أن قطبي كرة القدم الاسبانية, ريال مدريد وبرشلونة هما الاكثر تحصلا على عوائد مادية من بيع حقوق البث التلفزيوني لمبارياتهم في العالم كله.

وتصدر النادي الملكي القائمة التي تضم عشرة أندية لهذا الموسم, بتحصله على 178,4 مليون يورو, وجاء برشلونة في المركز الثاني خلف النادي الملكي بتحصله على 176 مليون يورو.

وشهدت القائمة تفوق الاندية الايطالية على نظيرتها الانجليزية, باحتلال يوفنتوس الايطالي المركز الثالث بتحصله على 154 مليون يورو, وباحتلال اي سي ميلان الايطالي المركز الرابع في القائمة بتحصله على 124 مليون يورو.

واحتل مانشستر يونايتد الانجليزي المركز الخامس بتحصله على 108 مليون يورو, وجاءت بعده أندية تشلسي, وأرسنال, ومانشستر سيتي في المراكز من السادس حتى الثامن بتحصلهم على 107, 99, 98 مليون يورو على التوالي.

وجاء العملاق البافاري وبطل دوري ابطال اوروبا في المرز التاسع بتحصله على 92 مليون يورو, واحتل نادي العاصمة الفرنسية, باريس سان جيرمان المركز العاشر والاخير في القائمة بتحصله على 89 مليون يورو.



