"رحيم".. لم "يرحم" جماهير ليفربول!

أغضب المهاجم الواعد رحيم ستيرلينغ، لاعب ليفربول الإنجليزي أنصار الفريق بإهداره فرصة سهلة جداً بغرابة شديدة خلال مباراة "الريدز" أمام مانشستر سيتي في ختام الجولة 18 من "البريمر ليغ" والتي انتهت بفوز "السيتزين" بهدفين مقابل هدف.

وأخفق ستيرلينغ في التعامل مع كرة سهلة جداً أمام المرمى في الدقيقة 79، إذ وجد نفسه أمام الحارس جو هارت وجها لوجه، لكنه سدد الكرة بدهشة شديدة فوق العارضة، مفوتاً على فريقه فرصة انتزاع التعادل.

وأضاع ستيرلينغ أكثر من فرصة خلال المباراة بعد سلسلة تمريرات من زميله الأوروغوياني لويس سواريز، لكنه لم يحسن التعامل مع معظمها، بينما هز شباك جو هارت من احداها في الشوط الأول، إلا أن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

ورغم تعاطف معظم جماهير ليفربول مع المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً بحكم صغر سنه وعدم امتلاكه للخبرة الكافية؛ إلا أن البعض انتقد ستيرلينغ بشدة وقالوا إنه زاد من آلام الخسارة التي أودت بالفريق للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.



