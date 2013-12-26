شتاء الملايين!

لا صوت يعلو هذه الأيام على صوت الانتقالات وعقود اللاعبين، ولا حديث للرياضيين إلا عن الملايين التي تتطاير في كل اتجاه من أندية تشتكي قبل أشهر ضوائق مالية وشح أعضاء شرف وغياب رعاة، وكأنها ليست صاحبة هذا الإنفاق والبذخ القائم اليوم!

وكأنها ليست هي التي تعاقدت مع محترفين في الصيف وراهنت على نجاحهم وقدمتهم في زفة الإنجاز وقالت إنهم سيغيرون أداء الفريق وسيعوضون أي نقص فيه.

فوجدناهم أول «الراحلين» وأكثر «المعوضين» بشروط جزائية ترهق ميزانيات لا حول لها ولا قوة!

طبعاً يتم الأمر من دون حسيب أو رقيب!

إذ يكفي أن الرئيس تطوع للعمل وتحمل كل متاعبه..

فهل تريدون محاسبته؟! ثم إنها فترة انتقالات لا بد من أن يتم فيها تفاوض وانتقال وتبديل لاعبين وتعاقد مع آخرين!

وهي فرصة لأعضاء الشرف ليظهروا ويقدموا أنفسهم بصفتهم محبين غزاهم الحب فجأة فأرادوا تقديم محترف هدية بعد أن أشار الأصدقاء في «الاستراحة» عليهم بأهمية هذه الخطوة لأخذ الـ«شو» وحصد مزيد من الصور والظهور..

طبعاً النادي لن يعارض ولن يفضل الجوانب الفنية أو حتى يلتفت إليها لأنه ينوي أصلاً وضع المدرب أمام الواقع!

طبعاً الأمر لا علاقة له بالاحترافية ولا أعتقد أنه سيكون له علاقة بها في مقبل الأيام..

«هذه إحدى خصوصياتنا»!

ففي العالم كله انتقالات الشتاء محدودة وضئيلة، بينما لدينا يتم سلخ الفريق وإعادة تشكيله وتقديم عناصره من جديد من دون أي تبرير أو مسببات لاجتهادات الصيف! وهي عادة لم ولن نتخلص منها ولن نتوقف مع أنفسنا لنتساءل: «لماذا يحدث هذا»؟ بل ولن نقبل من أحد أن يقول لنا: «لماذا»؟

ولكم أن تتخيلوا لو أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو الاتحاد السعودي لكرة القدم بعثا باستفسار بسيط إلى أحد الأندية لاستيضاح الموقف المالي في ظل إعلان إحدى الصفقات المتداولة هذه الأيام، وهو حق مشروع،

فكيف ستكون ردة الفعل وإلى أي حد ستذهب التأويلات والانتقادات؟

لمجرد السؤال.. لماذا وقعتم بهذا الرقم؟ وما الذي يترتب على النادي من التزامات؟

أثق بأنكم تتفقون معي على أننا ندّعي الاحتراف لكننا نساير العاطفة، والعاطفة فقط هي التي تقودنا في كل شيء!

نقلاً عن "الحياة" اللندنية