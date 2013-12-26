"كذبة" نيفيز..!

الغالبية الساحقة من المحللين والإعلاميين يشددون في حواراتهم عن اللاعبين الأجانب، أنه لا يوجد سوى البرازيلي "نيفيز" المحترف في الهلال، وأن البقية لا قيمة لهم، أو تأثيرهم ضعيف وما إلى ذلك من أوصاف وتحليلات بعيدة عن الواقع، مع احترامي الشديد للجميع.

هل يعقل أن 14 فريقا ليس فيها سوى نيفيز؟!

ماذا عن تألق إيفولو مهاجم التعاون، الذي يستطيع أن يحمل أي فريق بأهدافه وسرعته وتمركزه وتمريراته، ومعه مهاجم نجران جادسون سانتوس، وكلاهما ينافسان على لقب الهداف مع مختار فلاتة المتصدر وناصر الشمراني المتساوي مع جادسون.وفي السياق ذاته، سالومو مهاجم الفتح الذي مع إلتون كانا علامة فارقة مميزة في فريق الفتح العام الماضي، وأسهما بقوة في تحقيق لقبي الدوري والسوبر، وما زالا يقدمان أداء جيدا. وفي الأهلي تغنى الجميع ببرونو سيزار كنجم ماهر وصانع لعب وأهداف، خاصة مع مواطنه فيكتور سيموس، الذي بقي للموسم الرابع هدافا مرعبا، قبل أن يدخل الثنائي في صراعات مع المدرب إلى أن أصبحا خارج الكتيبة الخضراء، ولو اتجهنا للشعلة فإن المغربي حسن الطير لفت الأنظار بأهدافه الجميلة العام الماضي، وكان محل اهتمام بعض الأندية.

وفي المناطق الخلفية يبرز شادي أبو هشهش كلاعب مؤثر في تنظيم ألعاب التعاون، والبحريني محمد حسين في دفاع النصر، وفرناندو في الشباب، مع عدم إغفال مهارات رافينها وفاعليته في الوسط الشبابي، ولك عزيزي المتابع أن تقيم أداء لاعبين آخرين من خلال مواقعهم في فرقهم، وهل نجحت هذه الأندية في تحقيق مبتغاها حسب إمكاناتها، ولا سيما أننا في زمن العقود الباهظة، دون إغفال أن بعض الأندية تذهب ضحية السماسرة، وبإمكانها أن تجلب أفضل ممن لديها لو وفقت في عملها.

وبعض الأندية استقطبت لاعبين برزوا ثم تاهوا، وهناك من ضررهم أكثر من نفعهم، لذا من الأفضل إشراك لاعبين سعوديين شباب يؤمل فيهم خيرا.

فقط بودي أن أشدد على أنه من الظلم الإجحاف بحق بعض الأندية أو بعض اللاعبين المتميزين والإيجابيين وتنصيب "نيفيز" الأوحد بين الأجانب.

**تمريرات**

ـ عودة عماد الحوسني للدوري السعودي ستضاعف "هيبة" النصر هجوميا.

- غربلة الأجانب في الفترة الشتوية قد تصل إلى نصف العدد، ولا سيما أن أندية الأهلي والاتحاد والهلال والنصر والشباب ستغير "نصف" لاعبيها..!

- لجنة الاحتراف تكبر يوميا في إيجابياتها، وأعطت قيمة عالية لكل أعضائها بتطبيق الأنظمة وتطوير اللائحة وتقديم الجديد باستمرار. ومن الفوائد الماثلة تطبيق (4+2) في التعاقد مع الأجانب.

- أتعجب كثيرا من سماع أو قراءة خبر يؤكد أن لجنة الحكام كلفت "طاقما أجنبيا"، بينما القرار مسؤولية "الأمانة العامة" بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

- يقدر لعبدالعزيز المسلم رئيس نادي الرائد اعتذاره للدكتورعبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف، وإن كان يشكر على تراجعه عن اتهاماته، ففي الأصل لم يكن لهجومه "الغريب" محل من الإعراب..! وكان بإمكانه أن يطالب بحقوقه دون الإساءة للبرقان ولمحمد النويصر.

- "الحارس نصف الفريق"، يا ترى كم لدينا ممن تنطبق عليهم هذه الجملة؟

- انقضى نصف دوري عبداللطيف جميل دون الإيفاء بوعود كثيرة على صعيد تحسينات بعض الملاعب، بما في ذلك "الإضاءة"..!

- ترقب لقاء النصر والشباب في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد على خلفية أحداث مباراة دوري جميل، والحال بالمثل بين الفتح والهلال بعد فوز الهلال في آخر مباراة، هل يُحضر اتحاد القدم حكاما أجانب؟.

نقلاً عن "الوطن" السعودية