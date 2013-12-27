أندية أوروبية تتصارع لخطف "جوهرة" الأهلي المصري

ذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية في نسختها الالكترونية، البارحة، أن نادي سيلتيك الاسكتلندي انضم لقائمة الأندية الطامحة في التعاقد مع صانع ألعاب الأهلي المصري، محمود حسن، الشهير بـ"تريزيغيه".

ولفت صاحب الـ19 عاما الأنظار إليه في بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في تركيا منذ شهور، وخاصة في مباراة المنتخب المصري التي فاز فيها على المنتخب الانجليزي بهدفين نظيفين، احرز "تريزيغيه" أحد الاهداف بمهارة فردية رائعة، كانت السبب الاول في طلب نادي نوتنغهام فورست الانجليزي- بطل أوروبا سابقا- التعاقد مع اللاعب اليافع مقابل مليون جنيه استرليني.

ويسعي نادي سيلتيك الاسكتلندي للظفر بـ"جوهرة" الأهلي المصري لادخال مزيد من الابداع في خط وسطه، بسبب اتقان معظم لاعبي وسطه للادوار الدفاعية أكثر من الهجومية، وهو ما سيجعل "تريزيغيه" يضيف الحيوية المطلوبة لابناء المدير الفني الاسكتلندي نيل لينون الذي اعترف بذلك بقوله": نريد مزيدا من الابداع في الفريق، التشكيلة تحتاج الى حقنة من الابداع".

واعترف المدير الرياضي للنادي القاهري سيد عبدالحفيظ، بأن الفريق سيوافق على بيع "تريزيغيه" في حالة تلقيه لعرض تصل قيمته لمليون جنيه استرليني.

يذكر ان "تريزيغيه" يعتبر من أبرز اللاعبين الواعدين في كرة القدم المصرية، وكان من المنتظر ان يحل اللاعب الشاب محل اللاعب المعتزل محمد ابوتريكة في تشكيلة بطل إفريقيا.