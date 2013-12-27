أهلي جدة يجدد الثقة بالمدرب ويحذر جماهيره من الإعلام

جدّدت إدارة أهلي جدة ثقتها بالبرتغالي فيتور بيريرا، مدرب الفريق، في بيان رسمي وطالبت من خلاله جماهير ناديها بالوقوف مع الفريق والمساهمة في الخروج من الضغوط التي يواجهها النادي.

وأبدت الإدارة الأهلاوية أسفها لما يطرح في وسائل الإعلام أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هدفهم بث الشائعات وضرب العلاقة بين النادي وجماهيره.

نصّ البيان:

بناءً على ما دار من اجتماعات ونقاشات خلال الأيام الماضية بشأن وضع فريق كرة القدم الأول والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تذبذب مستوى الفريق وتواضع نتائجه خلال هذا الموسم والتي نتج عنها فقدان المنافسة على بطولة الدوري والخروج من بطولة كأس سمو ولي العهد، رغم كل ما وفر للفريق من عوامل ومقومات النجاح قبل بداية الموسم تؤهله للمنافسة على كافة البطولات المحلية، إلاّ أن النتائج جاءت على عكس ما كنا نتوقعه.

وبالنظر إلى مصلحة الفريق واستقراره، وفي إطار الحرص على عودته إلى وضعه الطبيعي، فقد قررت إدارة النادي تأكيد تجديد الثقة بمدرب الفريق السيد فيتور بيريرا ومساعديه مع العمل على التعاقد مع لاعب وسط أجنبي في مركز "صناعة اللعب".

وتأمل إدارة النادي من جمهور الأهلي العزيز الوقوف مع النادي خلال هذه الفترة ودعم الفريق للمساهمة في الخروج من الضغوطات التي يواجهها النادي، إدارة ولاعبين وأجهزة إدارية وفنية، مؤكدة في الوقت نفسه أن لجمهور الأهلي مواقفهم التاريخية المشرفة مع ناديهم.

وأخيراً، فإن النادي الأهلي يأسف لما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مقالات بعض كُتاب الأعمدة الرياضية الذين جعلوا النادي الأهلي مادتهم المفضلة خلال الأيام الماضية، مستغلين في ذلك وضع الفريق لتحقيق أهدافهم في زرع المشاكل وبث الشائعات داخل النادي بهدف ضرب العلاقة بين النادي وجماهيره التي تثق إدارة النادي بوعيهم وقراءتهم للمشهد الإعلامي من حولهم.

