الجابر: إنجازات الهلال على أرض الواقع.. نهاية الموسم

توعد المدير الفني لفريق الهلال الكروي سامي الجابر الجميع بمشاهدة فريقه يحقق الانجازات في نهاية الموسم على أرض الواقع وليس بكثرة الكلام، وقال الجابر في مؤتمر صحافي اليوم عقده في مقر النادي: "المستوى في فريقي يتطور من مباراة إلى أخرى، وسترون في نهاية الموسم أن الفريق سيكون له حصيلة مميزة وأثق في ذلك".

وأوضح الجابر أن الهلال تغير بما يقارب من 70% عن 2009 ، واللاعبون يؤدون عملهم بشكل مميز، لافتا إلى ان فريقه سيظهر بشكل افضل مع تقارب المباريات في الاستحقاقات المحلية والخارجية.

واكد الجابر ابعاد المغربي عادل هرماش عن فريقه، وقال: "هو لاعب مميز وقدم معنا مستويات جيدة ونشكره على ما قدمه للفريق، ولكن تغييره كان بسبب حاجة الفريق للاعب في مركز المدافع"، مشيرا إلى ان سعود كريري يعد من اللاعبين المميزين واضافة لفريقه، وقال: "كريري لاعب خبرة وسيقدم معنا الكثير كونه لاعبا سريع الاندماج مع المجموعة، والامر نفسه ينطبق على الكوري الجنوبي كواك الذي هو الآخر سيقدم مستوى جيدا معنا".

وأشاد المدير الفني لفريق الهلال بالمستوى الذي ظهر به فريق الاتفاق، وقال: "الاتفاق تطور كثيرا مع مدربه الجديد، وحقق العديد من النتائج الايجابية، ويلعب بشكل مميز، والمباراة ستكون قوية، ونسعى جاهدين من اجل تحقيق الفوز في المباراة، ونحتاج الى التركيز في المباراة".



وعن لعب الهلال مباراته امام الاتفاق قبل النصر والاهلي التي ستلعب، يوم الاحد، والضغط الذي سيسببه ذلك الامر في الفريق رد الجابر بقوله: "الضغط الذي يولده الاعلام يكون تأثيره على الجماهير وليس على اللاعبين، واعتقد ان لاعبي فريقي قادرون على التركيز في المباراة وعدم التأثر بتلك الضغوط".

وأبان سامي الجابر ان الفرق في الدوري تطورت ولكن المنشآت ضعيفة.

من جهته، أكد مهاجم الهلال يوسف السالم انه لا يبالي كونه سيلعب امام فريقه السابق الاتفاق، وقال: "سبق وان لعبت امام فرق لعبت فيها مثل القادسية والشباب ولم يؤثر علي، فأنا لاعب محترف، وأحترم فريقي الهلال حاليا، وسأبذل قصارى جهدي من اجل تحقيق الفوز في المباراة".

