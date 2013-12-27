السهلاوي والنصر.. يحصد لهم النقاط و"يماطلونه"

على الرغم من التألق الكبير لمهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر محمد السهلاوي، وتسجيله لتسعة أهداف حتى الآن مع الفريق، وملاحقته لمتصدري ترتيب هدافي دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، مازال اللاعب بين مد وجزر مع ناديه عند الحديث عن تجديد عقده الذي دخل المرحلة الحرة قبل أيام.. فاللاعب مازال يصر على الحصول على 6 ملايين ريال عن كل عام يجدد فيه للنصر، ويرى أنه يستحق هذا المبلغ، فيما تصر الإدارة على نصف هذا المبلغ يزيد قليلا لا أكثر.. الأمر الذي أدخل اللاعب في دوامة خاصة، وأنه لا يحظى بتقدير يوازي الحضور الكبير والحاسم الذي يسجله في مباريات فريقه الأصفر، قياسا بالأهداف التي سجلها في الدوري وإنقاذه للفريق من الخسارة في مباريات عدة كان أهمها ضد الغريم التقليدي الهلال عندما سجل هدفي الفوز.



حصد لفريقه ١٨ نقطة



ويملك السهلاوي الذي انتقل للنصر من القادسية قبل أربعة أعوام بصفقة تجاوزت 32 مليون ريال معدل تهديف عال .. فخلال هذا الموسم قاد السهلاوي النصر للفوز على نجران (سجل هدفا وصنع آخر وفاز النصر بهدفين) والفتح (سجل هدف الفوز الوحيد) والفيصلي والهلال (سجل هدفي فريقه في المباراة ) والاتحاد (سجل الهدف الأول والهدف الثالث من أهداف فريقه الثلاثة) والشباب (سجل هدف التعديل الأول لفريقه) رافعا رصيده من الأهداف هذا الموسم لتسعة أهداف حصدت 18 نقطة للفريق الذي يتصدر الترتيب بـ36 نقطة.

ومع أن السهلاوي لا يلعب كثيرا اذ لم يشارك إلا في تسع مباريات فقط كأساسي، وأربع مباريات كبديل بمجموع دقائق بلغ 877 دقيقة فقط 1260 دقيقة هي مجموع ما كان يمكن أن يخوضه هذا الموسم من مباريات إلا أنه يتربع على صدارة هدافي الفريق .. كما ساهم في تسجيل هدفا لفريقه أمام نجران.. كل هذا وهو لم يشارك إلا في خمس مباريات فقط كأساسي.



مفاوضات متوقفة



قبل أسبوعين عندما سئل رئيس النصر عن رغبة النادي في التجديد للسهلاوي قال: "إن لاعبا يسجل بهذا المعدل من الأهداف لا يمكن أن يفرط النصر فيه".. غير أن ما حدث هو أن لا شيء تحرك ومازالت المفاوضات متوقفة.. بل إن الإدارة النصراوية سعت لضم مهاجمين أكثر، فتعاقدت مع العماني عماد الحوسني لاعب الأهلي السابق، وهي الآن تبحث عن مهاجم آخر بديلا لإيفرتون، على الرغم من وجود هداف الفريق السهلاوي.. في اشارة الى أن المدرب والإدارة لا يرغبان في اللاعب مع أنها أعطت الحوسني في ستة اشهر ما كان يريده السهلاوي في عام كامل.



استغراب من التجاهل



ويستغرب المدرب الوطني عبدالعزيز العودة تجاهل إدارة النصر للسهلاوي على الرغم من كل ما يقدمه للفريق، ويعتبر ذلك محبطا للاعب لأنه لا يجد التقدير الذي يستحقه على الرغم من الأهداف المهمة التي سجلها.. وأضاف: "لم يشارك السهلاوي بشكل منتظم في المباريات ومع ذلك عندما احتاج له الفريق كان متواجدا وقادهم لاستعادة الصدارة وسجل هدفين امام الهلال.



وانطلق بعدها يسجل في كل مباراة، ومع ذلك لا تزال الإدارة النصراوية تتجاهل التجديد معه، وهو أمر لن يكون في صالح اللاعب مستقبلا".



