الشعلة يعمق جراح الشباب بفوز كبير

فجّر فريق الشعلة مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على ضيفه الشباب 3-1 في افتتاح المرحلة 15، والتي شهدت تعادل الفيصلي والتعاون وسلبياً.

وعلى ملعب الامير فيصل بن فهد زاد الشعلة صاحب المركز قبل الأخير من أوجاع الشباب هذا الموسم، بعدما ألحق به الخسارة الرابعة، وبدأت المباراة بشكل جيد للشباب الذي تقدم بهدف سجله مهاجمه عيسى المحياني في الدقيقة 27، وتمكن الضيوف من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 40 عن طريق المدافع أحمد سعد لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.. في الشوط الثاني بدأ الشباب بحثه عن هدف يحقق له ثلاث نقاط ثمينة، وفي ظل الهجوم الشبابي المتواصل انتفض الشعلة في الدقائق الخمس الاخيرة بعد تمكنه من إحراز الهدف الثاني عن طريق لاساني فاني في الدقيقة 85، قبل أن ينهي المهاجم وليد الجيزاني آمال فريقه السابق بتسجيله الهدف الثالث والذي قرب الشعلة كثيراً من مناطق الدفء، لاسيما وأنه وصل للنقطة 14 متساويًا مع الفيصلي والعروبة والفتح مؤقتا.. وتجمد رصيد الشباب عند النقطة 23 في المركز الثالث وبفارق 13 نقطة عن المتصدر النصر.

وفي المجمعة أحكم التعادل السلبي قبضته على لقاء الفيصلي بضيفه التعاون، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى النقطة 14 في المركز 12، ويرتفع رصيد التعاون إلى النقطة 23 في المركز الرابع وبفارق الاهداف عن الشباب الثالث.

وفي الدمام استعاد الفتح توازنه بعد فوزه على النهضة متذيل الترتيب، والذي اقترب كثيراً من العودة الى دوري الدرجة الأولى بعد تلقيه الخسارة التاسعة هذا الموسم.



وسجل أهداف الفتح عبدالله العبدالله "٢٨" والتون خوزيه "٨٦"، وسجل هدف النهضة محمد قاسم "٧٥".



ورفع الفتح رصيده الى "١٧" نقطة في المركز التاسع مؤقتاً، وبقي النهضة على رصيده السابق "٦" نقاط في المركز الأخير وبفارق ٩ نقاط عن الشعلة صاحب المركز قبل الأخير.





