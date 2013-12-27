الهلال ومعاذ.. اقتربت ساعة "الحسم"

اقتربت إدارة نادي الهلال السعودي من التعاقد مع مدافع نادي الشباب حسن معاذ بعد توصل الادارتين لاتفاق نهائي.

وعلمت مصادر"العربية.نت" أن اجتماعاً ثنائياً سيعقد بعد نهاية الجولة 15 التي تنتهي، الأحد المقبل، بين رئيسي نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد ونادي الشباب خالد البلطان لرسم الخطوط النهائية واتمام الصفقة بشكل رسمي.

وشهدت الأيام الماضية حالة شد وجذب بين إدارتي الناديين كون الشباب طلب إدراج أكثر من لاعب هلالي في الصفقة، بالاضافة إلى مبلغ 5 ملايين ريال، وهو ما تم حسمه يوم أمس بعدما عرضت إدارة الهلال على الشباب انتقال مدافعيها ماجد المرشدي وسلطان البيشي، وهو ما وجد قبولاً لدى الشبابيين الذين طلبوا إدراج لاعب ثالث في الصفقة وهو اللاعب عبدالله عطيف .

وتشير مصادر "العربية.نت" إلى أن الإدارة الهلالية لن تمانع في نقل خدمات لاعبها عبدالله عطيف إلى الشباب بهدف حاجة فريقها لخدمات معاذ الذي طلب من إدارة ناديه السماح له بالانتقال لصفوف الهلال.

يذكر أن الهلال نجح خلال هذا الموسم بضم لاعبين من الشباب وهما المهاجم ناصر الشمراني الذي انتقل مطلع هذا الموسم، والمدافع الكوري كواك تاي هي الذي انضم لصفوفه أمس الخميس.

وكانت "العربية.نت" قد انفردت بخبر مفاوضات الهلال للاعب حسن معاذ الشهر الماضي.