بروسيا دورتموند.. مستعد للتخلي عن خدمات "ريوس"

أبدى مجلس إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني استعداده التام للتخلي عن خدمات صانع ألعاب الفريق، ماركو ريوس، لصالح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك شريطة دفع مبلغ "40" مليون جنيه استرليني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أنّ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاسكتلندي ديفيد مويز، قد وضع نصب عينيه التعاقد مع متوسط ميدان فريق بروسيا دورتموند، ماركو ريوس، لدعم خط وسط الفريق الموسم المقبل.

وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة، فإن "ريوس" قد بات هدفًا ملحًا لمدرب الشياطين الحمر، لكن سيتعين على إدارة النادي الإنجليزي كسر الرقم القياسي لها في التعاقدات، لضم لاعب المنتخب الألماني، لاسيما وأن صفقة انتقاله ستُكلف خزينة النادي مبلغ 40 مليون يورو.

وأكّدت الصحيفة الإنجليزية، أنّ إدارة بروسيا دورتموند الألماني قد اضطرت لرفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، بعد رحيل صانع ألعاب الفريق السابق، ماريو غوتزه، إلى صفوف نادي بايرن ميونخ؛ وذلك خشية تكرار سيناريو زميله السابق معه.

ويسعى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للاستعانة بخدمات لاعب وسط مهاري لسد الثغرة التي تركها، المخضرم الإنجليزي بول سكولز بعد اعتزاله، حيث لن يجد عملاق الكرة الإنجليزية لاعبًا أفضل من "ريوس" الذي توج عام 2012، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، والذي يُجيد أيضًا اللعب في أكثر من مركز.

