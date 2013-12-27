بطل العالم يستبعد ميسي ورونالدو من سباق الكرة الذهبية

استبعد المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، فيثنتي ديل بوسكي، كلًا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، من سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي ستمنح لأفضل لاعب في العالم في عام 2013.

ورشح المدرب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة، الفرنسي فرانك ريبيري، للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ورجح المدرب الإسباني كفة صانع ألعاب بايرن ميونخ للفوز بجائزة الكرة الذهبية؛ بعد تتويجه- رفقة فريقه- بثلاثية الدوري والكأس الألمانيين ودوري أبطال أوروبا، فضلًا عن نيله لبطولتي كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبية.

واعترف "ديل بوسكي" في تصريحات نقلتها صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأنّ صوته قد ذهب لكل من مواطنيه، تشافي هيرنانديز، وأندرياس إنييستا، بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي، فرانك ريبيري، مُتجاهلًا كلًا من اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

واختتم المدير الفني لمنتخب "لافوريا روخا" حديثه بالتأكيد على أنه قد أعطى صوته لمن يستحق، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّه لا يريد الدخول في أي جدال بعد الآن.

