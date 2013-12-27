بواش: بيل يؤدي بشكل أفضل عند غياب رونالدو

أشاد المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرتغالي أندريه فيلاش بواش، بمستوى جناح نادي ريال مدريد الإسباني، الويلزي غاريث بيل، مُعتبرًا إياه واحدًا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وأكّد المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة "يا غوغو" البرتغالية، بأنّ اللاعب الويلزي، سيكون المرشح الأبرز للتويج بجائزة الكرة الذهبية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، العام المقبل.

وأشار المدرب السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى أنّ الجناح الويلزي قد أثبت أهميته في نادي العاصمة الإسبانية، خلال مرحلة الذهاب، وذلك بعدما تمكن من التأقلم بشكل سريع مع أسلوب النادي الملكي، على الرغم من مشاكل الإصابات التي عانى منها.

ودعا "بواش" "بيل" للمضي قُدمًا من أجل إثبات ما إذا كان قادراً على تقديم نفس الأداء الرائع الذي كان يُقدمه رفقة فريقه السابق توتنهام، إلى جانب أفضل لاعب في العالم في عام (2013)، في إشارة إلى كريستيانو رونالدو.

وأرجع المدرب البرتغالي، سبب عدم تألق "بيل" في المباريات التي يتواجد فيها زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى اعتماد لاعبي الفريق الملكي، بشكل كبير على الجبهة التي يلعب فيها كريستيانو رونالدو.

واختتم "بواش" حديثه بالإشارة إلى أنّ "بيل" كان يحصل على الكرات في توتنهام بشكل أكثر، و يتم منحه أيضًا حرية التحرك والتصرف في الكرة، على عكس ما يحدث له رفقة فريق "اللوس بلانكوس".



