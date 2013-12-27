بيريرا لـ"الأهلاويين":لا أملك عصا سحرية..عليكم بالصبر

أكد البرتغالي فيتور بيريرا مدرب أهلي جدة أنه يحتاج وقت كبير للحكم على عمله مع الفريق وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة العربية: "الإدارة تحدثت معي قبل حضوري عن رؤيتهم الاستراتيجية للنادي ورؤيتهم لمستقبل الفريق لا سيما وأن الفريق يمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب ويجب أن نتحلى بالصبر.. وأنا لا أحمل معي عصا سحرية الأمر يحتاج إلى وقت كبير".



وأضاف: "الجماهير غاضبة لأنهم يبحثون عن الألقاب مثلي.. أنا لا أستطيع أن أعيش بدون ألقاب لا سيما وأنني كافحت طوال حيال حياتي لأحصل على الألقاب التي لن تأتي إلا بالعمل والصبر".



ورفض بيريرا أن توصف تجربته حتى الآن بالفاشلة وقال: "الطريق إلى النجاح يحتاج لبعض الهزات ويجب علينا أن نحارب وندرك بأخطاءنا فلسنا ناد مثالي.. المشجعون يشعرون بخيبة أمل بسبب النتائج السيئة وربما أنا أكثر منهم خيبة أمل لأنني في السنوات الثلاث الأخيرة لم أخسر إلا مباراتين فقط في البرتغال فأنا لست معتاداً على الخسارة".

ولا يرى بيريرا أي فريق في الدوري السعودي يتفوق عليه,وقال: "لم أرى فريقاً يلعب أفضل مننا حتى مبارياتنا أمام النصر والهلال والشباب أعتقد أننا كنا الأفضل حتى وان كانت نتائجهم أفضل منا ولكن هي رؤيتي".



وحول استبعاده المفاجئ في منتصف الموسم للثلاثي الاجنبي البرازيليين فيكتور سيموس وبرونو سيزار والعراقي يونس محمود قال: "كل مدربي العالم لديهم قرارات حاسمة يجب اتخاذها.. وأنا شعرت بأن هؤلاء اللاعبين لا يناسبون اسلوبي وطريقتي والعقلية التي أريد بناءها في النادي ومن حقي اتخاذ قرارتي الخاصة التي تصب في مصلحة الفريق حتى وإن كانت صعبة".



وحول عصبيته أثناء المباريات وفي المؤتمرات الصحفية قال: "أنا أدخل المباراة وأنا مشجع وعندما أرى ثلاث حالات ركلات جزاء في مباراة لا يحتسبها الحكم فالمسألة بالنسبة لي تكون غير انسانية إذا وقفت بدون أي ردة فعل فانا دمي حامي وأدافع عن عملي وعن النادي الذي أنتمي له وهي مسألة حاسمة بالنسبة إلي".