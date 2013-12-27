تيغالي زرع الفتنة في مرمى الوحدة بهدف صحيح "غير شرعي"

انتهت مباراة الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإماراتي بين دبي المستضيف والوحدة بهدف لمثله. دبي كان متقدماً في الدقيقة الحادية والأربعين من ركلة جزاء، لكن غير العادي أن لاعب الوحدة سيبستيان تيغالي سجل هدفاً غريباً في مرمى الوحدة، وهو هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والستين.

القصة بدأت عندما أخرج فريق دبي الكرة إلى رمية جانبية بهدف إسعاف لاعب مصاب، فكان من المتعارف عليه أدبياً وليس قانونياً، أن يعيد لاعب الوحدة الكرة للاعبي دبي، لكن ما حدث أن كرة طويلة وصلت إلى مهاجم الوحدة الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، الذي كان لاعباً مع الاتفاق السعودي قبل الانضمام لمواطنه الشباب السعودي، ثم الانتقال إلى الوحدة الإماراتي عام 2013، الذي تقدم إلى منطقة الجزاء وسط مطالبة من زملائه بإخراج الكرة أو إعادتها للاعبي دبي، لكنه وسط تردد واضح اتجه إلى مرمى دبي، وحارس دبي يراقب دون مقاومة، وسجل هدفاً للوحدة وعاد دون احتفال وسط استغراب واستهجان، وكان هدف التعادل الذي تجاوز العُرف.

قامت الدنيا ولم تقعد من مشجعي الوحدة قبل دبي، وبدت واضحة في مقاطع تلفزيونية مطالبات لاعبي الوحدة لزميلهم بالامتناع عن التسجيل.

دبي يقبع في المركز الثاني عشر، وله الآن ثماني نقاط والفوز كان سيمنحه 3 نقاط ترفع رصيده الى 10 نقاط، بدل الحصول على نقطة واحدة، وربما لو فاز لكان الآن مع الإمارات بنفس الرصيد، فيما الوحدة ليس أفضل حالاً وهو في المركز الثاني عشر بعشر نقاط.

الأجواء توترت بعد المباراة، والدليل لمن لم يشاهدها وقوع حالتي طرد: الأولى للاعب دبي أحمد مال الله في الدقيقة 73، والثانية للاعب الوحدة محمود خميس الدقيقة 85.

وانتهى المشهد بمزيد من الغضب والغمّ والنكد من لاعبي دبي، ومزيد من الهمّ والشعور بالخذلان من لاعبي الوحدة والسبب تيغالي المتعالي. وما زاد الموقف سوداوية في الدوري الإماراتي قيام إداري عجمان بالاعتداء على حمد الشيخ حكم مباراة عجمان والأهلي بعد احتساب الحكم ركلة جزاء للأهلي، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل منهما، وتدخل رجال الأمن في ملعب عجمان واقتادوا الإداريين خارج الملعب وتمت السيطرة على الموقف.