جماهير تطالب حكماً باللعب على أضواء الهواتف

شهدت مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم موقفاً طريفاً وربما غير مسبوق في ملاعب العالم، حينما طالبت جماهير "ليستر سيتي" من حكم لقاء فريقها أمام "ريدينغ" استئناف اللعب على أضواء "الهواتف" بعد انطفاء أضواء الملعب.

وانقطع التيار الكهربائي عن ملعب "كينغ باور ستاديوم" الخاص بنادي ليستر بشكل مفاجئ خلال المباراة، وحينها سارع الآلاف من أنصار الفريق المحلي لإضاءة هواتفهم المحمولة وهتفوا مطالبين الحكم بعدم إيقاف اللاعب.

لكن الحكم أوقف المباراة بعد لحظات على وقع الهتافات الحماسية من المشجعين الذي أصرّوا على البقاء في مقاعدهم وطالبوا باستئناف اللقاء، وبعد نحو ربع ساعة من التوقف عاد التيار الكهربائي إلى الملعب ليتم استئناف اللقاء المثير.

