روني يدخل تاريخ "البريميرليغ" بهدفٍ مذهل

سطر مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، واين روني، اسمه بأحرفٍ من ذهب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله لهدفه رقم "150" رفقة فريق الشياطين الحمر خلال مباراته التي أقيمت،البارحة، أمام "هال سيتي" ضمن الجولة 18 من بطولة " البريميرليغ".



وبينما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم فريق "هال سيتي" بهدفين مقابل هدف، أدرك "واين روني" التعادل لمصلحة فريقه، حينما أطلق تسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة سكنت الزاوية الـ90 لمرمى الحارس ماكغريغور.



ودخل الفتى الذهبي بهذا الهدف تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن وصل إلى هدفه رقم "150" ليُصبح بذلك ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم مع فريق واحد، بعد مهاجم نادي أرسنال السابق، الفرنسي تييري هنري، الذي سجل لفريق الغنزر 175 هدفًا.



كما ساهم هذا الهدف في فوز فريق الشياطين الحمر، الذي حول تأخره بنتيجة صفر-2 الى فوز غالٍ على مضيفه هال سيتي بنتيجة 3-2، ليرتقي للمركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 31 نقطة قبل استكمال باقي مباريات.