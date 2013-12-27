مبادرة رائعة تلك التي أعلنت عنها لجنة الحكام باتحاد الكرة عبر إطلاق مسمى «عام التحكيم الإماراتي» كشعار لها في 2014.

وهي بادرة أرادت بها اللجنة إظهار مدى حرصها وسعيها للارتقاء بسلك التحكيم في الدولة بالصورة التي تمكنها من المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالكرة الإماراتية عبر المسابقات المحلية، وصولاً لترجمة ذلك التميز المحلي على النطاق الخارجي، عبر تألق أطقم التحكيم الإماراتية في إدارة أهم وأكبر التظاهرات والفعاليات الكروية القارية والدولية.

ومن أجل الوصول لتلك الأهداف جاءت تلك الجلسة العائلية لقضاة الملاعب على ضفاف خور دبي، لتؤكد مدى الحرص والاهتمام الذي توليه اللجنة برئاسة الحكم الدولي السابق محمد عمر، الذي يسعى جاهداً لترجمة نجاحاته وخبرته الميدانية الطويلة مع الصافرة في ميادين كرة القدم، كونه أحد حكام النخبة في آسيا، إلى زملائه الحكام ليسيروا خلفه في ذلك النهج مع النجاحات للصافرة الإماراتية التي كانت ولا تزال لها بصمتها ومكانتها المرموقة منذ أيام طيب الذكر الكابتن علي بوجسيم ومروراً بمحمد عمر وفريد علي وصلاح أمين وعيسى درويش وانتهاء بعلي حمد ومحمد عبدالكريم وعمار الجنيبي ومحمد عبدالله وغيرهم من أصحاب القمصان السوداء الذين يواصلون رفع راية التحكيم الإماراتي في مختلف الميادين الدولية.

الجميل في تلك المبادرة أنها أخذت الجانب الودي بين المعنيين في لجنة الحكام بأصحاب الصافرة.

وكان اللقاء بمثابة الفرصة الذهبية لطرح همومهم في أجواء أسرية وودية مثالية، وفي ذلك ما يكفي للتدليل على حجم التوافق والحرص المتبادل من الجانبين للعمل على الارتقاء بمؤشر أداء الحكام وقراراتهم في الجولات القادمة.

ولأن اللقاء كان فرصة لطرح هموم ومعاناة الحكام بكل شفافية ووضوح، فإن الحديث لم يخل من حجم المعاناة اليومية التي يتعرض لها الحكام، سواء نتيجة عدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بالتفرغ الرياضي، وإرهاق العمل اليومي الذي يتسبب في قلة التركيز من جانب الحكام.

كما أن أسلوب الشحن الذي يتبعه بعض المحللين في القنوات الرياضية وعبر وسائل الإعلام، أسهم في رفع حجم الضغوط على الحكام، مما انعكس على أدائهم وعلى قراراتهم، خاصة تلك المتعلقة بالحديث عن قرارات الحكام وأخطائهم بمجرد نهاية كل شوط من المباراة.

كلمة أخيرة

مبادرة لجنة الحكام برفع شعار «عام التحكيم الإماراتي» في 2014 تستحق عليه الإشادة والثناء، كما يحسب للجنة شعورها المتصاعد بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وحتى يكون مردود ذلك العمل إيجابياً لابد من تظافر الجهود، فالتحكيم جزء مهم وأصيل من اللعبة، وبالتالي لا يجب أن يكون التحكيم شماعة لأخطاء الآخرين.

نقلاً عن "الرؤية" الإماراتية