لغز «الأهلي»

- كلما سألت أهلاوياً: لماذا لم تحققوا الدوري منذ ثلاثين سنة؟ يجيب: الفريق في مرحلة بناء! لم أسمع عن أي مبنى في العالم استغرق بناؤه نحو ثلاثين سنة!

- خلال الموسم الحالي والموسم المنصرم، صرف الأهلي عشرات الملايين –إن لم يكن مئاتها– للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب على مستوى عالٍ، ومع هذا ودَّع المنافسة مبكراً في العامين! وفوق كل ذلك، إن الشروط الجزائية لإلغاء عقدي فيكتور سيموس وبرونو سيزار تقدر قيمتها بعشرات الملايين أيضاً.

- تعاقد الأهلي مع مدرب عالمي هو فيتور بيريرا بمبلغ فلكي، أغراه بأن يغادر أوروبا إلى الشرق الأوسط، ومع ذلك فإن النتائج جاءت أسوأ من كل خيال: خسائر مخيبة في المباريات وفي اللاعبين وفي المعنويات والأموال!

- يجب أن يسأل الأهلاويون أنفسهم: لماذا تذهب الملايين التي تصرف على فريقها أدراج الرياح؟ حين صرف على (الاتحاد) نصف المبلغ الذي يصرف على (الأهلي) اليوم حقق كأس آسيا مرتين!

- صديقنا الظريف أحمد العرفج له رأي آخر: (الأهلي) مسحور، ولابد من شيخ يقرأ عليه. وفي نفس السياق قال صديق آخر: المشكلة ليست المال أو السحر، إنما انعدام البركة!

- أياً ما كان سبب حال (الأهلي)، لن يدفع الثمن إلا «المجانين» الذين لو قلبوا في أوراق إدارتهم لن يجدوا إنجازاً يسجل لها إلا النشيد!

نقلاً عن "الشرق" السعودية