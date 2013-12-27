وليد عبدالله للاعبي فريقه: احترموا شعار الشباب

فجّرت خسارة فريق الشباب من الشعلة غضب الحارس الدولي وليد عبدالله الذي شن هجوماً لاذعاً على زملائه اللاعبين بعد الخسارة الكبيرة، وقال : "كرة القدم فوز وخسارة والشعلة استحق النقاط الثلاث".

وأكد الحارس الذي جلس على مقاعد البدلاء لأول مرة هذا الموسم أن زملاءه اللاعبين يتحملون الخسارة وقال: "من خلال جلوسي على مقاعد البدلاء لاحظت أن أكثر اللاعبين لم يحترموا شعار الفريق الكبير الذي يرتدونه وهو الشباب، فوضح عليهم عدم رغبتهم بالمشاركة ولن أحدد أسماء، وسواء كان اللاعب محلياً أم أجنبياً إذا لم يستطع المشاركة فليعتذر قبل المباراة".

وعانى الشباب هذا الموسم منذ خروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، ومن ثم استقالة مدربه السابق البلجيكي ميشيل برودوم، وهو ما جعل الفريق يبتعد كثيراً عن المتصدر النصر بفارق 13 نقطة.

