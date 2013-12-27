الزمالك.. وشيكا.. طلاق بائن!

من فينا لا يحب فن شيكابالا؟!! فنحن شعب ذواق يحب اللمحة الفنية. ويشجع اللعبة الحلوة الجميلة. وشيكابالا من هذا النوع الجميل الرائع الذي ينتزع الآه من شدة إعجابنا به. ولكن ما هي المحصلة لهذا الإبداع؟! ولا شيء يذكر أو يقارن بإمكاناته!!

أنا شخصيا أستمتع بهذا اللاعب وأركز عليه عندما يستقبل الكرة. لأنه كالصقر الذي يفكر ويخطط ويدبر للانقضاض علي فريسته.. لمحاته الفنية توازي إمكاناته البدنية ومهاراته الكروية الرائعة ولا شك في ذلك.

لكن تصرفاته الهوجاء المتكررة تدفعنا دائما للسؤال.. لماذا يتمرد علي الزمالك مرارا وتكرارا؟! لماذا لم يرحم أي مجلس إدارة معين أو منتخب؟!

ولماذا يطلب الرحيل دائما. ثم يفشل في الاحتراف الخارجي عربيا أو عالميا؟!

شيكابالا نموذج خاص غريب من اللاعبين لأن مهاراته تفوق علاقاته الاجتماعية بكثير.. فبقدر طيبته وخجله.. لكنه سريع الانفعال. فعلها من قبل مع الجماهير الزملكاوية. وتمرد علي الأجهزة الفنية. والآن ضد مجلس الإدارة. حتي جلس خارج التشكيل وخارج السرب في لقاء اليوم مع بداية انطلاق الدوري.

.. البعض يلتمس له الأعذار لأنه لم يحصل علي مستحقاته من الزمالك.. ولكن كل اللاعبين علي هذا الحال. ولو فعل كل لاعبي الزمالك مثل شيكابالا.. ما وجد حلمي طولان فريقا يواجه المصري في بداية الدوري!!

شيكابالا لم يقدر أن النادي الذي رده إلي عصمته عدة مرات بعد الفشل في الاحتراف الخارجي.. وقع له عقدا بعشرة ملايين جنيه في الموسم وهو أعلي عقد في تاريخ الكرة المصرية تقديرا للاعب الذي لم يقدر هذا الحب فلم يصبر علي ناديه وقرر ¢الخلع¢. ولكن مجلس كمال درويش الذي استنفد كل الوسائل لاستمرار الحياة بين شيكا وناديه ولكن اللاعب يصر علي الخلع.. فقرر الزمالك أن يكون الطلاق بائنا.. وبغير رجعة!!

نقلاً عن"الجمهورية" المصرية