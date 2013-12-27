"صواريخ السعيدي" تتواصل.. ونيوكاسل أحدث ضحاياها

ضرب لاعب الوسط المغربي أسامة السعيدي بقوة مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، وسجل هدفاً رائعاً لفريقه ستوك سيتي في مرمى نيوكاسل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 17 من "البريمر ليغ" مساء الخميس.

وتلقى السعيدي الكرة أمام منطقة جزاء نيوكاسل، ثم سددها بقوة هائلة في مرمى الحارس تيم كرول مفتتحاً التسجيل، ليوقع على الهدف الثاني خلال الموسم الحالي، بعد أن سجل في وقت سابق هدفاً أكثر روعة في مرمى تشلسي.

ويلعب السعيدي مع ستوك سيتي معاراً من ليفربول، ونجح بفرض نفسه بقوة مع فريقه الجديد ما يؤشر إلى إمكانية عودته لـ"الريدز" في الموسم المقبل، فيما أبدى مسؤولو ستوك سيتي رغبتهم في الاحتفاظ باللاعب المغربي.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من لعنة الاصابات خلال تجربته مع ليفربول، ولم يكن يشارك مع الفريق، قبل أن يفرض نفسه نجماً في ستوك بفضل تمريراته الحاسمة وأهدافه الصاروخية.