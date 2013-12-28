الاتحاد.. تحت خط الفقر

16 عاماً من الرخاء والنهضة والتنمية والبطولات والإنجازات وبث الهلع في المنافسين وصرف المليارات على فريق كان دائماً رقم واحد في كل بطولة يكون فيها نمراً متربصاً بقائمة المشاركين .. ذهبت .. راحت ومضت وكأنها نهاية فريق شجاع.

الآن في هذا الوقت يبدو أن الاتحاد نادٍ رياضي يحتوي على كل شيء إلا المال الذي نضب، وأفسح الطريق لنجومه التي كانت تغوص في أعماقه للبحث عن حياة جديدة في مدن جديدة بأحلام جديدة يمارسون فيها نفس اللعبة لكن بقمصان مختلفة.

حالة الاتحاد المادية تشبه رجلاً ثرياً كان يشتري كل شيء وأي شيء في كل وقت، لكنه فجأة خسر كل أمواله وصار لزاماً عليه أن يبيع أو يتخلى عن أغلى ما يملك حتى يحفظ قليلاً من ماء وجهه ومستقبله المرتبط بأسماء لاعبين تريد أن تكبر لكن بشرط ألا تكون جائعة في زمن صارت فيها العقود المليونية لقمة عيش وحب آخر أكبر من حب النادي.

تخلى الاتحاد عن نور وكريري وهزازي وهزازي الآخر، وسرح آخرين وضربت في أركانه المشاكل، واختفى الحديث عن البطولات والصفقات الأسطورية واللاعبين الذين يدهشون العالم ثم يحضرهم المال إلى الاتحاد، اختفى كل شيء بفعل المال ووعود الرجال التي تخنق النمر بالكلام، لأن لا أحد يفعل شيئاً سوى الجمهور الصادق الصابر الذي يحاول مجموعة من الرجال الأثرياء الذين لا يدفعون شيئاً اللعب على وتر حزنه على الاتحاد وبكائه على الفريق الذي صار نمراً من ورق.

في إنجلترا كان مان سيتي فقيراً وضعيفاً ومهمشاً حضر المال وتحول الفريق إلى فرقة رعب لا تعرف سوى سحق المنافسين مهما كانت أسماؤهم، في إنجلترا نفسها كان أستون فيلاً كبيراً أكبر حتى من مان يونايتد وتشيلسي وتوتنهام، لكنه الآن بفعل المال تحول إلى فريق لطيف لا يخدش مشاعر الفرق الأخرى إلا نادراً، وإذا يوماً استمر الاتحاد فقيراً معدماً لا يجد من يدفع له المال الكافي للمنافسة فإنه سيحتاج إلى وقت طويل طويل جداً أطول من الوقت الذي يمر على أستون فيلا وهو في الصفحة الثانية من الترتيب في إنجلترا ليس بطلاً لأوروباً ولا يحقق شيئاً أي شيء يا عشاق الاتحاد سوى النجاة من الهبوط.