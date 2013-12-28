كان من الطبيعي أن يخرج الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز دون المستوي‏,‏ والمهم أن اللقاءات أقيمت ونجح الأمن في التحدي الكبير برغم الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد بالحادث الغادر علي مديرية أمن الدقهلية‏.

ومع ذلك رفع الأمن درجة استعداداته, ومر الأسبوع بسلام بغض النظر عن النتائج التي آلت إليها, وكان التحدي الكبير استئناف مسابقة القسم الثاني, التي شهدت هي الأخري4 لقاءات أقيمت في المنصورة من ضمن 41 مباراة في الأسبوع الثالث للمسابقة.

وقرار عودة الدوري الممتاز بالدور الأول دون جماهير قرار صائب في ظل تلك الظروف الراهنة والعصيبة التي تمر بالبلاد, ونتمني أن تكون بمثابة سحابة صيف برغم أنها طالت, لكن مصر آمنة وستكون كذلك إن شاء الله إلي يوم الساعة ولو كره الحاقدون.

ومن الصعب أن نقيم فرق الممتاز في بداية انطلاق قطار الدوري, لأن هناك فرقا لم تلعب منذ فترة, باستثناء الأهلي والزمالك, لهذا من الصعب أيضا أن نحكم علي مستوي المصري الصاعد للأضواء بعد الأحداث المؤسفة, وعودته للأضواء هي إحدي مكاسب الدوري لتلك المدينة الباسلة, بعد أن انكشفت خيوط اللعبة وبدأت تتضح بعد مذبحة بورسعيد الشهيرة, حيث كان المصري ضحية, وعودته من جديد مكسب للرياضة, خاصة أن خط القناة بأكمله يعشق كرة القدم, برغم القرارات غير المدروسة دائما من قبل اتحاد الكرة, فإن القرار ببيع الدوري حصريا إلي التليفزيون المصري ناجحا للغاية, بعد أن توصل الطرفان إلي الصيغة الممكنة من بيعه, وهي في رأيي المتواضع ليست بالأمر المباشر, لأنه بيع إلي جهة حكومية, وهو يضع اتحاد الكرة في وضع صحيح للغاية دون أي شبهات, برغم محاولات بعض الأندية ـ وعلي رأسها الأهلي زعزعة تلك الصفقة, وتهديداته المستمرة بالبيع منفردا برغم أن التليفزيون وحده هو الذي يملك شارة البث, وهذا الموضوع سوف يشهد خلال الساعات المقبلة صراعا شديدا ومواجهة كبيرة بين التليفزيون والأهلي وأيضا لجنة البث برئاسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة, الذي أخطأ عندما ذهب إلي الأهلي في عقر دارهم للتفاوض وحث الأهلي للتراجع عن قراره, لكنه خسر كثيرا من تلك الزيارة مهما كانت مكاسبها, لكن لن تكون هناك مكاسب لأن الأهلي يعرف كيف يتصرف, وكيف يفكر.



نقلاً عن "الأهرام" المصرية