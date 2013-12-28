الشباب "يوقف" معاذ.. ويرفض انتقاله للهلال

أعلن نادي الشباب رسمياً منع الدولي حسن معاذ لاعب الفريق الأول لكرة القدم من المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، وتحويله إلى أداء التدريبات الانفرادية.

وبث النادي العاصمي بياناً مقتضباً قبل قليل ذكر فيه "نظرا إلى ما بدر من اللاعب حسن معاذ في الفترة الماضية وتكرار مخالفاته للائحة الاحتراف واللائحة الداخلية للنادي وعدم التزامه بواجباته كلاعب محترف في صفوف الفريق الأول وعدم احترامه لعقده الساري فقد قررت الإدارة إيقاف مشاركته مع الفريق وتحويله إلى التدريبات الانفرادية حتى إشعار آخر والإبقاء على اللاعب وإغلاق موضوع انتقاله من النادي نهائياً".

وكانت الإدارة الشبابية قد أرسلت إلى نظيرتها الهلالية خطابا يفيد بإيقاف المفاوضات الجارية بين الطرفين حول انتقال معاذ مؤكدة رفضها التام السماح له بمغادرة النادي.

في المقابل رد نادي الهلال على الخطاب الشبابي بتقديم عرض جديد لكسب خدمات معاذ لمدة عام على سبيل الإعارة وما زال الهلال ينتظر الرد على العرض الجديد.

وكان معاذ قريباً من الانتقال لنادي الهلال وهو ما كشفته "العربية.نت" أمس الجمعة حيث كان من المفترض أن يجتمع رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد برئيس الشباب خالد البلطان بعد نهاية الجولة 15 التي سنتهي غداً الأحد لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة التي سينتقل بموجبها لاعبي الهلال ماجد المرشدي وسلطان البيشي وعبدالله عطيف، بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين ريال إلا أن تصريحات اللاعب التي أدلى بها بعد نهاية مباراة فريقه أمام الشعلة أمس والتي خسرها الشباب 3-1 أغضبت إدارة ناديه التي قررت إيقاف اللاعب عن المشاركة ورفض انتقاله للهلال، والتي طالب فيها إدارة ناديه بالسماح له بالمغادرة من فريقه وقال: "وصلت لمرحلة اليأس في النادي.. لم يعد لدي ما أقدمه للفريق.. أتمنى من الإدارة أن تحترم رغبتي وتسمح لي بالانتقال".

وأضاف: "قدمت كل ما لدي للشباب.. وفي الآونة الأخيرة لا أتقبل أي قرار من إدارة النادي.. أتمنى أن تحترم رغبتي ولو رفضوا ذلك سأقدم واجبي كمحترف ولكن أريد الخروج للمصلحة العامة".