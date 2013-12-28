انتقادات لاذعة لإبراهيموفيتش.. بسبب "احتقاره" للنساء

تعرض المهاجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لانتقادات لاذعة في بعض وسائل الإعلام السويدية، ومن مؤسسات وجمعيات نسوية في بلاده، بسبب تصريحاته المثيرة التي أطلقها مؤخراً بفعل مقارنته بلاعبة كرة قدم.

وقال إبراهيموفيتش في تلك التصريحات إنه متعجب من مقارنته وزملائه، باللاعبة الشهيرة تيريزا سيوغران والتي خاضت 187 مباراة دولية، مؤكداً أن لاعبي الكرة من الرجال يستحقون الحصول على المزيد من التقدير مقارنة باللاعبات السيدات في السويد مطالباً الجماهير بالتوقف عن إثارة المشكلات حول التمييز بين الجنسين.

حديث إبرا جاء رداً على الانتقادات الموجهة لاتحاد بلاده بعدما قدّم سيارة فارهة جديدة للاعب الوسط أندرس سفينسون لتحطيمه رقم توماس رافيلي القياسي والمتمثل في خوض 143 مباراة دولية، في وقت لم تنل سيوغران أي تكريم رغم خوضها 187 مباراة دولية.

وأضاف اللاعب المثير للجدل: "عندما أخرج إلى أوروبا فإنهم يقارنونني بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن عندما أعود الى بلدي فانهم يقارنونني بلاعبة.. مع كل الاحترام للسيدات فانه يتعين تكريمهن على قدر ما يدخلن من أموال"!.

ولم تمر تصريحات إبراهيموفيتش مرور الكرام، إذ تعرض لانتقادات حادة، سواء في وسائل الإعلام، أو من بعض الرياضيات والمسؤولات السويديات، اللواتي طالبنه بالاعتذار، والكف عن تصريحاته الاستفزازية والتي اعتبروها استحقاراً للنساء.

وقالت نجمة الكرة السويدية السابقة "بيا ساندهاغ" والتي شاركت في أكثر من دورة أوليمبية، إن كلام إبراهيموفيتش مخيب للآمال، ومثير للحزن كونه صادرا من قائد المنتخب السويدي الذي يفترض أن تكون تصريحاته أكثر اتزاناً.

وبدورها تحدثت إحدى لاعبات المنتخب السويدي للسيدات قائلة إن حديث إبراهيموفيتش ينم عن احتقار وغطرسة، وينبغي عقابه عليه إذا لم يسارع بتقديم الاعتذار بأسرع وقت ممكن.