برلسكوني.. يقرر "بيع" بالوتيلي

فجرت صحيفة "سيكولو إكس.آي.إكس" الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل اليوم, بعدما أكدت أن مالك نادي ميلان سيلفيو برلسكوني قرر بيع مهاجم الفريق "المشاكس" ماريو بالوتيلي في سوق الانتقالات الشتوية المقرر فتحها مع مطلع يناير.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق قد قال لبعض أعضاء حزبه أثناء اجتماعهم بالنص" سأبيع بالو... يكفي.. لقد اخترت.. ماريو يجب أن يغادر ميلان مباشرة.. رسميا هو في الميركاتو".

وكان المهاجم صاحب الـ23 عاما قد واجه انتقادات قوية منذ بداية هذا الموسم بسبب مشاكله الكثيرة مع حكام الدوري الإيطالي, بالإضافة إلى ادعائه السقوط كثيرا, مما جعل الحكام يتجاهلونه عقب أي سقوط, وهو ما أثار غضب جماهير ولاعبي "الروزينيري", الذين طالبوا اللاعب بتحمل مسؤولية الفريق, وإنهاء مسلسل سقوطه المتكرر للحصول على ركلات جزاء وركلات حرة يكون هو منفذها.

وأوضحت الصحيفة أن برلسكوني قد اتخذ قراره مع ابنته والمدير التنفيذي للفريق من الناحية الاقتصادية , باربارا برلسكوني, قبل أن يبلغ لاحقا المدير التنفيذي الرياضي للفريق, أدريانو جالياني بقراره, متهما إياه بالخطأ في التعاقد مع "التفاحة الفاسدة" كما وصفه سابقا، في يناير الماضي.

وأنهت الصحيفة تقريرها عن قضية "بالو" بقولها إن برلسكوني قد حدد سعر "سوبر ماريو" بـ 25 مليون يورو، قائلا "قوموا ببيع بالوتيلي, لكن عليكم إيجاد مهاجم آخر لتعويضه".

يذكر أن موناكو, وباريس سان جيرمان الفرنسيين قد أبديا رغبتهما في التعاقد مع بالوتيلي سابقا, لكن الفريق اللومباردي قد رفض الاستماع لأي عروض, وهو ما يعكس التحول "الجوهري" في التعامل مع قضية بالوتيلي, بعدما كان غالياني قد صرح في سوق الانتقالات الصيفية السابق أن "بالوتيلي غير قابل للمس", ليصبح بالوتيلي على قائمة البيع في سوق الانتقالات الشتوية بعد تدخل رئيس الفريق, سيلفيو برلسكوني.

