بطولة غرب آسيا: السعودية تتعادل سلبياً مع فلسطين

استهل المنتخب السعودي مشاركته في بطولة غرب آسيا بالتعادل السلبي أمام منتخب فلسطين خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي لخويا في ثاني مباريات المجموعة الأولى.

وظهر الشوط الأول بمستوى فني متوسط بسبب الطريقة الدفاعية التي اعتمدها المنتخب الفلسطيني، مما أثر كثيرا على وفرة الفرص من الجانبين.

وشهدت الدقيقة 36 أولى فرص المباراة لمصلحة المنتخب الفلسطيني الذي شن هجمة مرتدة سريعة توجها بتسديدة غير أن سلطان البيشي لاعب منتخب السعودية أنقذ مرمى فريقه من هدف محقق عندما ارتمى بكامل جسده نحو الكرة وحول وجهتها خارج الملعب.

وفي الدقيقة 41 فشل عبدالفتاح عسيري في إهداء منتخب السعودية هدف الافتتاح بعدما هيأ الكرة لنفسه بشكل سيئ داخل منطقة الجزاء لينجح الظهير سامر حجازي في القيام بالتغطية الدفاعية في الوقت المناسب لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واصل المنتخب السعودي سيطرته في الشوط الثاني، ولكن دون فاعلية حيث تحكم في مفاتيح اللعب وتحرك لاعبوه كثيرا ولكن باءت جميع محاولاته بالفشل، في الوقت الذي اعتمد فيه المنتخب الفلسطيني على الدفاع مع استغلال بعض المرتدات الخطرة، وأضاع لاعبه عماد زعتر هدفا مؤكدا في الدقيقة 81، وجاء الرد السعودي عن طريق عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 86 بعدما سدد كرة قوية مرت بجوار المرمى الفلسطيني.

ورغم التغييرات التي أجراها مدرب المنتخب السعودي والتي كانت أغلبها هجومية غير أن عدم التوفيق كان حاضرا لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي لتتراجع بذلك حظوظ المنتخب الفلسطيني في التأهل للدور المقبل عن هذه المجموعة بعد أن خسر في لقاء الجولة الافتتاحية أمام قطر صفر/1.