دزيكو يقود مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي

قاد المهاجم البوسني إدين دزيكو فريقه مانشستر سيتي لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا، بعدما أحرز هدف الفريق الوحيد أمام ضيفه كريستال بالاس 1/ صفر على ملعب الاتحاد اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواجه مانشستر سيتي مقاومة عنيفة من كريستال بالاس، الذي حافظ على شباكه نظيفة طوال 66 دقيقة تحمل خلالها دفاع الفريق عبء هجمات مانشستر سيتي المتواصلة قبل أن يستقبل هدف المباراة الوحيد عن طريق دزيكو، ليحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني خلال 48 ساعة عقب فوزه الثمين على ليفربول 2/1 في المرحلة الماضية أول أمس الخميس.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 41 نقطة ليتصدر مؤقتا المسابقة متقدما بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الذي تنتظره مواجهة صعبة للغاية، حينما يحل ضيفا على نيوكاسل غدا الأحد، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وواصل مانشستر يونايتد انتفاضته وحقق فوزه الرابع على التوالي بعدما تغلب بصعوبة بالغة على مضيفه نوريتش سيتي 1/ صفر.

وعانى مانشستر كثيرا خلال المباراة في ظل غياب (الجولدن بوي) واين روني خاصة في الشوط الأول بعدما أضاع أصحاب الأرض العديد من الفرص المؤكدة قبل أن يحرز البديل داني ويلبك هدف المباراة الوحيد لحامل اللقب في الدقيقة 57.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 34 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد نوريتش سيتي، عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وقدم هال سيتي أفضل مبارياته هذا الموسم بعدما سحق ضيفه فولهام 6/ صفر.

جاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني حيث افتتح المصري أحمد المحمدي مهرجان الأهداف في الدقيقة 49 قبل أن يضيف روبرت كورين وجورج بويد وتوم هادلستون ومات فرايت خمسة أهداف أخرى في الدقائق 60، 63، 67، 74، 84.

وارتفع رصيد هال بهذه النتيجة إلى 23 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد فولهام عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

واكتفى أستون فيلا بالتعادل 1/1 مع ضيفه سوانسي سيتي ليرتفع رصيد أستون فيلا إلى20 نقطة في المركز الثالث عشر، كما ارتفع رصيد سوانسي إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة مثيرة شهدت ستة أهداف تعادل ويستهام يونايتد مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون 3/3 في وقت لاحق اليوم السبت.

واتسمت المباراة بالندية الشديدة بين الفريقين، حيث تقدم ويستهام مبكرا عن طريق نجمه جو كول في الدقيقة الرابعة، ولكن جاء الرد سريعا من جانب الضيوف عن طريق النجم الفرنسي المخضرم بلال ريبيري الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 40 و45 لينتهي الشوط الأول بتقدم ويست بروميتش 2/ 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بعدما أدرك المهاجم المالي موديبو مايجا التعادل لويستهام في الدقيقة 65 قبل أن يضيفه زميله كيفن نولان الهدف الثالث لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين.

ولم يدم تقدم ويستهام طويلا بعدما أحرز المهاجم الشاب سايدو بيرهاينو هدف التعادل لويست بروميتش في الدقيقة 69، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل 3/3.

وارتفع رصيد ويستهام إلى 15 نقطة ليظل في المركز قبل الأخير بعدما اكتفى بحصد نقطتين فقط في مبارياته الستة الأخيرة، وارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

