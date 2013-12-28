دوري جميل: الهلال في مهمة صعبة أمام الاتفاق

يسعى الهلال لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر النصر، الذي تنتظره مهمة صعبة أمام الأهلي غدا الأحد إلى نقطة عندما يستضيف عصر اليوم الاتفاق في المرحلة ١٥ من دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين، والتي انطلقت أمس الجمعة بفوز الشعلة على الشباب 3-1 والفتح على النهضة 2-1 وتعادل الفيصلي مع التعاون سلبا.. وتتواصل المباريات اليوم بقمة الهلال مع الاتفاق ومباريات الرائد مع نجران والاتحاد مع العروبة قبل أن تختتم غدا بكلاسيكو النصر والأهلي.

وسيكون الهلال صاحب المركز الثاني في مهمة صعبة أمام الاتفاق السادس بـ16 نقطة في مباراة يتوقع أن تحظى باهتمام خاص كونها المباراة الأولى لقائد المنتخب السعودي سعود كريري مع ناديه الجديد الهلال الذي يعتبر فرس الرهان الثاني في سباق الصدارة.. خاصة بعد أن استعاد الفريق مستواه ونجح الجابر في تصحيح مسار الفريق، بعد أن تعرض لهزة في جولات سابقة، وتحسنت أمورة الفنية بعد أن تأهل للدور نصف النهائي لكأس ولي العهد.

وكان الهلال أجرى تغييرات جذرية في صفوفه فاستغنى عن الكوري هوان والمغربي عادل هرماش، وأيضا المدافع ماجد المرشدي واستقطب سعود كريري والكوري كواك وما زال يبحث عن لاعب أجنبي رابع.

ويتوقع أن يدفع الجابر بلاعبه الجديد سعود كريري، كما سيعتمد على ياسر القحطاني إلى جوار ناصر الشمراني كمهاجمين صريحين من بداية المباراة، مع وجود سالم الدوسري ونواف العابد لاعبي وسط مهاجمين ينضم إليهما أحد ظهيري الجنب على التوالي.

في المقابل سيحاول الصربي غوران تصحيح مسار فريقه الذي تلقى هزيمة في الجولة الماضية على أرضه من ضيفه الرائد، هي الأولى للفريق الاتفاقي في وجود غوران، ورغم أن تلك النتيجة لا تعبر عن سير تلك المباراة، فإن الاتفاق سيحاول تأكيد تطوره مع مدربه الصربي .

وسيعتمد غوران على السنغالي المزعج باباوايجو ومحمد كنو وعلي الزقعان وحمد الحمد وسلطان البرقان، ويحتل الاتفاق المركز السادس بـ 19 نقطة.

واعترف مدرب الهلال سامي الجابر بأن المهمة أمام الاتفاق لن تكون هينة.. وأكد الجابر قبل المباراة أن فريقه سيسعى لتحقيق العلامة الكاملة والظفر بالنقاط الثلاث خاصة أن الهلال سيخوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره.. وقال: "تركيز اللاعبين خلال مجريات اللقاء وظهورهم بمستوياتهم المعهودة سيمنحنا النقاط الثلاث".. وتابع: "لا يوجد فريق ضعيف في الدوري السعودي فجميع الفرق تطورت كثيرا وهذا الأمر يحتاج لعمل وتركيز أكبر من اللاعبين"، موضحا أن الفريق يخوض مبارياته فنيا كمنظومة واحدة.

بقية المباريات

في مباراة ثانية اليوم السبت يستضيف الاتحاد السابع بـ19 نقطة العروبة العاشر بـ14 نقطة، في مباراة ستلقي نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي انتهت للعروبة بهدف دون رد بظلالها عليها.

وسيحاول المصري عمرو أنور اللجوء إلى لاعبي الفريق الأولمبي بالنادي لتعويض الغيابات في صفوف الفريق الذي يعاني من غياب أسامة المولد وأحمد الفريدي للإصابة، وانتقال كريري وغياب وإبعاد المهاجم الشاب عبدالرجمن الغامدي لحصوله على بطاقة حمراء في آخر مباريات الفريق، كما تدور شكوك حول مشاركة أحمد عسيري.

وستكون مباراة صعبة للاتحاد مقارنة بظروفه الحالية وباكتمال صفوف العروبة الذي اكتسب جرعات من الثقة بعد نتائجه الأخيرة في الدوري.

وستختتم مباريات السبت بمواجهة متكافئة بين الرائد التاسع بـ16 نقطة ونجران الثامن بـ18 نقطة، وأن كان الفريقان يقدمان مستويات متفاوتة في الآونة الأخيرة، رغم أنهما يضمان عناصر جيدة.. وسيشعل تقارب النتائج والترتيب المباراة بين الخصمين أكثر.