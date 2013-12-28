رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب لعام 2013 في دبي

انطلقت في دبي الاماراتية احداث مؤتمرها الرياضي في نسخته الثامنة، وكان لاعب ريال مدريد الإسباني البرتغالي كريستيانو رونالدو المتحدث في الجلسة الافتتاحية حول مسيرته بالتالق في كرة القدم مع مختلف الاندية التي ارتدى قميصها ومنتخب بلاده، وكان الحكم الايطالي السابق كولينا المحاور لرونالدو في الجلسة الاولى التي حظيت بمتابعة كبيرة من وسائل اعلام إماراتية وعالمية، وشهدت على هامشها تسليم رونالدو جائزة غلوب سوكر كاختيار المشجعين لافضل لاعب في عام 2013 وعرفت لفتة انسانية بتواجد ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة ضيوف شرف على رونالدو وكولينا على مسرح الحدث.

وتتواصل أحداث المؤتمر لمدة يومين بحضور عدد من اللاعبين العالميين أمثال الفرنسي ريبيري، والإسباني تشافي، ومعهم مدرب بايرن ميونخ الألماني غوارديولا، والمدير الفني ليوفنتوس كونتي.



وكشف رونالدو الذي كان يتحدث في جلسة "تطوير مسيرة اللاعب لبلوغ القمة" انه في صغره كان يعشق لويس فيغو اللاعب السابق لمنتخب البرتغال، اضافة الى مواطنه فرناندو كوتو .

وردا على سؤال عن اسم لاعبه المفضل في الوقت الحالي قال مازحا: "أنا لاعبي المفضل"، قبل ان يتابع "استمتع برؤية اللاعبين الرائعين مهما يكن هوية الفريق الذي ينتمون إليه، وذكر بعض الاسماء الان قد يكون ظلما للاخرين".



