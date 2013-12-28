سجّل هدفاً.. فحلق شعره "الكثيف" أمام الكاميرا!

أوفى لاعب وسط هال سيتي، توم هادلستون، بوعد كان قد قطعه على نفسه، وقص جزءاً من شعره الكثيف داخل أرض الملعب وأمام عدسات الكاميرا، بعد تسجيله هدفاً في مرمى فولهام، خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وفاجأ هادلستون الجميع بعد تسجيله الهدف الرابع لفريقه في شباك فولهام حينما توجّه نحو مقاعد البدلاء لفريقه، حيث كان أحد أفراد الجهاز الفني بانتظاره ويحمل مقصاً، وقام بإزالة جزء من شعره وإعطائه للاعب الذي ألقى به على أرضية الملعب.

ويتميز هادلستون بشعره الكثيف، والذي يشبه إلى حد كبير تسريحة اللاعب الكولومبي الشهير كارلوس فالديراما، وكان خلال مباراة فولهام أحد أبرز نجوم فريقه، الملقب بـ"النمور" وساهم بفوزه الكاسح بستة أهداف نظيفة.