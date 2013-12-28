في ذمة أمير الشباب

أضم صوتي لكل الأصوات الاتحادية.. بتدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الشأن الاتحادي الذي وصل إلى مرحلة خطرة مالياً وإدارياً.. في ظل مكابرة الإدارة الحالية.. وسلبية رئيس أعضاء الشرف في اتخاذ خطوة إيجابية بالذهاب بالكيان لو خطوة إلى الأمام بدلاً من الوقوف متفرجاً على غرقه يوماً بعد آخر.

تدخلت الرئاسة العامة أكثر من مرة في تفاصيل عميد الأندية السعودية.. إما بإقالة رئيس.. أو تشكيل لجان تقصٍ، دون رضا الاتحاديين.. إلا من قلة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. مثل الشكوى التي تقدم بها الرئيس المؤقت الحالي المحامي عادل جمجوم قبل (4) سنوات، مطالباً كعضو شرف مع شرفيين آخرين (3 أشخاص) بتشكيل لجنة تقصي حقائق.. ونفذت الرئاسة طلبهم فوراً.

اليوم.. يتقبل الاتحاديون بشكل شبه جماعي تدخل الرئاسة.. ومناشدة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل.. بعدم الاكتفاء باللجنة التي شكلها مؤخراً.. بل الكشف عن نتائجها المفصلة.. واتخاذ ما هو في مصلحة الكيان من إجراءات وقرارات.. بما هو من اختصاص الرئاسة من جهة.. وما هو بمشورة نخبة من شرفيي النادي من جهة أخرى.

تدهور أوضاع عميد الأندية وكبيرها بذلك الشكل المخيف.. هو تدهور ركن من أركان المنافسة والجماهيرية وخدمة شباب البلد.

وتحول هذا الكيان العريق إلى نموذج للفوضى المالية الغارقة في الغموض والإهمال وتقاذف المسؤوليات.. دون أي تدخل من الرئاسة للحد منه أو إيقافه.. ينبئ أن قادمه أسوأ. وما هو أسوأ منه أن الدور قادم على أندية عريقة أخرى في ذات الطريق.

اليوم.. عميد الأندية مفرغ من مكتسباته المادية والمعنوية.. لا إدارة قادرة على انتشاله.. لا مال يكفي لو لحد الكفاف. لا طموح يُحمل على سواعد الأمل للاعبيه وعامليه. وما صراخ الاتحاديين من كافة الشرائح التي تمثله أو محسوبة عليه إلا بقدر ألمهم على ناديهم الذي بات في غرفة إنعاش.. بعد سنوات من الانتعاش المالي والبطولي والإداري.

اليوم.. تخلى كبار العميد العريق عن ناديهم.. وكل بظروفه.. لكنهم يلامون على تركهم صغار السن والخبرة والجيوب يعبثون به.

فما أنت فاعل يا أمير الشباب والرياضة؟ فقد بات أمره بذمتك. بعد خروجه من ذمة عشاقه الذين أبلغوك مناشدتهم.