لامبارد "يسخر" من لاعبي الرجاء المغربي

أعرب الإنكليزي فرانك لامبارد صانع ألعاب فريق تشلسي، عن صدمته الكبيرة إزاء ما قام به لاعبو فريق الرجاء البيضاوي المغربي تجاه البرازيلي رونالدينهو صانع ألعاب فريق أتليتكو مينيرو البرازيلي عقب المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية لكرة القدم.

وشنّ متوسط ميدان المنتخب الإنكليزي هُجومًا لاذعًا على لاعبي فريق الرجاء البيضاوي، مُنتقدًا تصرفهم تجاه اللاعب الأفضل في العالم عامي 2004 و2005 البرازيلي رونالدينهو، عقب المباراة التي فاز فيها الفريق المغربي بنتيجة 3-1.

وأبدى لامبارد -بلهجة لا تخلو من السخرية- امتعاضه من الحادثة المهينة التي تعرض لها صانع ألعاب فريق أتليتكو مينيرو بعد نهاية مباراة فريقه أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخرًا في المغرب، وفاز بلقبها نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقال اللاعب الإنكليزي، في تصريحات نقلتها القناة الرسمية لنادي تشلسي: "لم أتفهم ما هو سبب لجوء لاعبي الرجاء لهذه الطريقة، لم ترق لي تلك اللقطة التي جعلت اللاعب البرازيلي يتخلص من قميصه، وجواربه وحذاءه دون إبداء أي اعتراض".

وأضاف: "لقد تعرضت لحادثة شبيهة، عقب نهاية مباراة فريقنا أمام كورينثيانز البرازيلي، في نفس البطولة، الموسم الماضي، لكنهم لم يقوموا بمثل ما قام به لاعبو فريق الرجاء، حيث اكتفوا بأخذ قميصي في النفق المؤدي إلى غرف الملابس".

وكان لاعبو فريق الرجاء البيضاوي المغربي قد تصارعوا فيما بينهم للحصول على حذاء لاعب فريق أتليتكو مينيرو البرازيلي، رونالدينهو، عقب نهاية المباراة بمراكش في الدور نصف النهائي بمونديال الأندية لكرة القدم.

واضطر "رونالدينهو" للسير حافيًا على أرضية ملعب مراكش بعد أن أجبره لاعبو الفريق المغربي على خلع حذائه بغرض الاحتفاظ به للذكرى.