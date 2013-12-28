مباريات البوكسينغ داي.. تتجلى فيها الروح الرياضية

حفلت مباريات "البوكسينغ داي" بإثارة منقطعة النظير في ملاعب كرة القدم الإنجليزية، لاسيّما بعد استعادة فريق أرسنال لصدارة جدول ترتيب "البريميرليغ" بفوزه على فريق وست هام بنتيجة 3-1، مستغلًا خسارة المتصدر السابق لجدول الترتيب، فريق ليفربول، أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-2.

وبينما توقفت جميع البطولات بكافة البلدان خلال فترة أعياد الميلاد؛ أحيا عشاق كرة القدم الإنجليزية، ذكرى يوم "البوكسينغ داي" بأفضل طريقة ممكنة، حيث كان عشاق "البريميرليغ" على موعد مع قمة نارية جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي.



واكتست هذه المباراة أهمية بالغة كونها تجمع بين أحد أبرز الفرق المرشحة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فضلًا عن ذلك فإن موعدها قد جاء بالتزامن مع ذكرى يوم "البوكسينغ داي" الذي يعتبر بالأساس عيدًا وطنيًا يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وتقدم فيه هدايا لخدم وخادمات المنازل ويتاح لهم يوم راحة هو الوحيد خلال السنة، قبل أن يستغله الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليكون فترة يجري خلالها أكبر عدد من الجولات في الموسم الرياضي.



وكما كان متوقعًا، فقد شهدت مباراة السيتي وليفربول إثارة كبيرة، نجح من خلالها فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوز مستحق على ضيفه ليفربول بهدفين لهدف.

لكن الهزيمة لم تمنع قائد فريق ليفربول، الأوروغوياني لويس سواريز، من معانقة قائد فريق السيتيزن، البلجيكي فيسنت كومباني، في مشهد جسد أسمى معاني الروح الرياضية، وعكس حالة البهجة التي عاشتها كرة القدم الإنجليزية، مع يوم "البوكيسنغ داي".



