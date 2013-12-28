مهزلة على الهواء

تعاني مجتمعاتنا العربية عامة والخليجية خاصة، من تفشي السلوكيات الغربية الجديدة علينا، والتي دخلت علينا وأثرت للأسف في عادات البعض، نتيجة النقلة الكبيرة في وسائل التكنولوجيا المتعددة، ونخص الإعلامية ذات التقنية الحديثة، حيث غزت هذه الظواهر في الأوساط ساحاتنا الرياضية، وأقول هذا بعد واقعة الاعتداء التي شهدها الملأ على الهواء مباشرة، بعد نهاية مباراة عجمان والأهلي في الجولة 12 من دوري المحترفين، على حكم اللقاء حمد الشيخ، في ظاهرة لم نرها من قبل..



ورأينا كيف حاول أحد الإداريين ممن يرتدون الزي الوطني من نادي عجمان يتوجه إليه محاولاً الفتك به، عيني عينك وأمام رجال الأمن، بداعي أنه ظلم فريقه وجعله يخسر قبل أن يطلق صافرة النهاية، بخلاف ذلك كيف سمحنا دخول من لاعلاقة له بالملعب؟، ومن المسؤول؟ وإذا لم نتدارك ونعالج الظواهر الدخيلة، ربما تتوسع، وبالطبع لا نقبل على الإطلاق أن يؤدي أمثال هؤلاء، إلى نقل صورة غير حضارية، عن مجتمعنا، فالقضية خطيرة تهددنا، وتتطلب منا توحيد الجهود وتكثيف التوعية الإعلامية لإيقاف مثل هذه الحالات التي أصبحت اليوم تنتقل بسرعة البرق بسبب التقنيات التي تفضحهم !!



وهذه الجولة يمكن أن نطلق عليها جولة "لا أخلاق"، فقد اعترف رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة عارف العواني وقدم اعتذاره لما بدر من لاعبه الأجنبي الذي سجل هدف التعادل في مرمى دبي في واحدة من أغرب الأهداف التي استنكرها الجميع، وكشف الحقيقة اللاعب رامي يسلم في لقائه التلفزيوني ..والله من وراء القصد.



نقلاً عن "البيان" الإماراتية