مورينهو يتمنى إصابة "سواريز" وغيابه عن ليفربول

أدلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو بتصريحات مثيرة للجدل عشية المباراة المرتقبة التي تجمع فريقه تشلسي مع ليفربول، غدا الأحد في قمة لقاءات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمنى إصابة المهاجم لويس سواريز وغيابه عن المباراة!.

وقال مورينهو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة تشلسي الرسمية: "قد يكون سواريز تعرض لإصابة طفيفة.. أنا لا اطلب اصابة خطيرة بل اصابة بسيطة لمنعه من اللعب لمدة اربعة ايام فقط".

ويتألق سواريز بشكل كبير خلال الموسم الحالي مع "الريدز" حيث سجل 19 هدفاً خلال 13 مباراة خاضها مع الفريق، علماً أنه بدأ الموسم موقوفاً عن اللعب بسبب ايقافه لعشر مباريات بعد عضّته الشهيرة لمدافع تشلسي براتيسلاف ايفانوفيتش في الموسم الماضي.

ويتطلع ليفربول لحسم مواجهته أمام تشلسي وتعويض تعثره في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي في المباراة التي أخفق فيها سواريز عن التسجيل على غير العادة، وأدت تلك الخسارة لتراجع الفريق للمركز الرابع في جدول الدوري.

وفي الوقت الذي يسطع نجم سواريز مع ليفربول، يعاني مورينهو من تواضع مستوى مهاجميه، وفشلهم الذريع في تسجيل الأهداف، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي للتعبير عن خيبة أمله أكثر من مرة، وسط أنباء عن رغبته بالبحث عن مهاجمين آخرين.