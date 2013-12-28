ميسي لن ينتقل لـ"باريس سان جيرمان"

نفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بشكل قاطع ما تناقلته الصحف الفرنسية، حول نية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووضع مقربون من القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا في كرة القدم، حداً للشائعات التي أطلقتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية حول نية نادي العاصمة الفرنسية، التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في عددها الصادر لهذا اليوم، أن إدارة النادي الفرنسي لم تفكر في ضم اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية ليونيل ميسي، مثلما أشارت صحيفة " لوباريزيان".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة أن إدارة "باريس سان جيرمان" قد حاولت مراراً وتكراراً التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون ضمن مشروع النادي الباريسي الهادف لجعل الفريق واحداً من أكبر الأندية في عالم كرة الأوروبية، ولم تفكر قط بالتعاقد مع ميسي.

يذكر أن صحيفة "لوباريزيان" قد ذكرت في وقت سابق، أن مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، قد وضع نصب عينيه التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة النادي الباريسي، قد أبدت استعدادها التام لدفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد ميسي مع برشلونة، والمقدر بمبلغ 250 مليون يورو.