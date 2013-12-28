نيفيز لـ"العربية.نت": أنا سعيد في الهلال

كشف البرازيلي تياغو نيفيز صانع ألعاب فريق الهلال السعودي عن ارتياحه الكبير للعب في صفوف الفريق الأزرق، نافيا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" اليوم السبت الأنباء التي راجت مؤخراً حول عدم ارتياحه في العاصمة السعودية، وقال: "هذه معلومات مغلوطة، أنا الآن أسجل الأهداف مع الهلال وأنا أتحسن من مباراة لأخرى، هذا كاف لأقول إنني سعيد مع فريقي في الرياض".

نيفيز الذي نجح في الاحتفاظ بكرة مباراة فريقه الأخيرة أمام الاتفاق بعد تسجيله ثلاثة من أصل خمسة أهداف منحت الهلال الانتصار، أكد أن تلك المباراة كانت صعبة على فريقه "مستوى الاتفاق كان جيدا جداً حتى إننا كنا ضائعين في أجزاء من المباراة، استغللنا فرصة طرد لاعب من الاتفاق واستطعنا أن نسجل أهدافا منحتنا الانتصار في المباراة".

ويعتقد لاعب الوسط الذي يقضي مع الهلال تجربة احترافية للمرة الثانية بعد أن كان حضر له موسم ٢٠١٠-٢٠١١ أن تسجيله المتواصل للأهداف لا يشكل ازدواجية بين ذلك ومهامه الأساسية في وسط الملعب، ويقول: "أحاول دائماً صناعة الفرص لياسر القحطاني وناصر الشمراني طيلة المباراة، ولكن حينما أتحصل على فرص مواتية للتسجيل أستغلها، نجحت في ذلك اليوم ثلاث مرات واحتفظت بكرة المباراة".