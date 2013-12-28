نيفيز.. "يخدع" حارس الاتفاق بـ"هدف مذهل"

واصل البرازيلي تياقو نيفيز صانع ألعاب فريق الهلال السعودي، مسلسل تألقه اللافت رفقة فريق الزعيم، بعدما قاده لتحقيق نتيجة الفوز"5-1" على ضيفه الاتفاق، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين.

وأحرز اللاعب البرازيلي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق "36،83، 87"، ليقود فريقه لتحقيق انتصار عريض على ضيفه الاتفاق بنتيجة "5-1"، ساهم من خلاله في رفع رصيده إلى "35" نقطة، متخلفاً بنقطة يتيمة عن فريق النصر المتصدر قبل مباراته المرتقبة غدًا أمام الأهلي, ورافعاً رصيده التهديفي إلى "12" هدفاً.

وانتزع المحترف البرازيلي بهذا "الهاتريك" صدارة ترتيب هدافي دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين من مهاجم فريق اتحاد جدة، مختار فلاتة، صاحب المركز الثاني برصيد "11" هدفا، والذي يمتلك فرصة استعادة صدارته في مباراة فريقه أمام العروبة اليوم.

وبرز من بين الأهداف الثلاثة التي وقع عليها هداف دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين في المباراة، هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، والذي خطف من خلاله الأضواء بشكل لافت، حيث أطلق اللاعب البرازيلي كرة ركنية بشكل مباشر على مرمى حارس الاتفاق، محمد شريفي، الذي بدا عاجزاً عن إبعادها.