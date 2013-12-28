نيفيز.. يقود الهلال لـ"اكتساح" الاتفاق

قاد البرازيلي تياقو نيفيز فريق الهلال إلى فوز كبير على الاتفاق قوامه5-1 بعد تسجيله هاتريك ليضيق الخناق على المتصدر النصر الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام الأهلي غداً الأحد.

وقلص الهلال الفارق مع النصر إلى نقطة مؤقتاً بانتظار ما ستسفر عنه قمة المرحلة 15 غداً.

وبدأ الهلال المتجدد مباراته التي شهدت مشاركة أولى للمنتقلين حديثاً للنادي سعود كريري والكوري كواك تاي هي, بضغط مكثف على مرمى الاتفاق أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة 13 بعدما لعب البرازيلي نيفيز كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء الاتفاقية وارتقى له الكوري كواك ليسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد بعد انتقاله الخميس الماضي من فريق الشباب, بعد الهدف وضح الارتباك على مدافعي الاتفاق وحاول الهلال استغلال ذلك بمحاولة تسجيل الهدف الثاني والذي تحقق عند الدقيقة 36 بعدما مرر المهاجم ناصر الشمراني كرة جميلة من بين مدافعي الاتفاق وجدت المندفع نيفيز الذي وضعها بسهولة على يسار حارس الاتفاق محمد شريفي.. بعد الهدف تحسن مستوى الاتفاق الذي بدأ بمحاولاته الهجومية على مرمى الهلال عن طريق جناحه السريع محمد الزقعان، الذي لعب كرة عرضية للسنغالي بابا وايغو الذي لم يحسن التعامل معها ووضعها خارج الخشبات الثلاث الهلالية.. وقبل نهاية الشوط الأول أطلق متوسط ميدان الاتفاق محمد كنو قذيفة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الهلال فايز السبيعي.

في الشوط الثاني وضحت تغير حال الاتفاق الذي بدأ الشوط بهجوم على مرمى الهلال بحثاً عن هدف التعادل وكاد الزقعان من تحقيق ذلك بعدما تلقى تمريرة جميلة من كنو وتلاعب بالزوري ولم يحسن التعامل مع الكرة لتضيع أخطر فرصة اتفاقية..

وفي الدقيقة 69 تعرض متوسط ميدان الاتفاق محمد كنو إلى حالة طرد بعد مخاشنته مع لاعب الهلال ياسر الشهراني ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء.. وحاول الهلال استغلال نقص لاعبي الاتفاق الذي نجح حارسه محمد شريفي من التصدي لانفرادين للمهاجم ناصر الشمراني ولسلمان الفرج.. وفي الدقيقة 79 حصل الاتفاق على خطأ من على مشارف منطقة الجزاء ليلعبها المتخصص حمد الحمد قوية وينجح حارس الهلال فايز السبيعي من إبعادها عن مناطق الخطر.. وفي الدقيقة 83 نجح البرازيلي نيفيز من تسجيل الهدف الثالث للهلال بعدما نفذ ركلة ركنية خدعت حارس الاتفاق محمد شريفي وسكنت شباكه.

بعد الهدف واصل الهلال خطورته ونجح نيفيز سريعا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 88 بعد تلقيه عرضية مميزة من سلمان الفرج وضعها برأسه في مرمى الحارس محمد شريفي.. وقبل نهاية المباراة اخترق البديل نواف العابد الدفاع الاتفاقي وواجه الحارس شريفي وسدد الكرة أرضية في مرمى الاتفاق كهدف خامس هلالي.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى النقطة "35" في المركز الثاني وبفارق نقطة عن المتصدر النصر الذي تنتظره مواجهة مهمة أمام الاهلي غداً الأحد, وبقي الاتفاق على رصيده السابق "19" نقطة في المركز السابع.

صراع على الكرة بين الشهراني والبرقان (تصوير - محمد الضاوي)

لاعب الاتفاق الحمد محاصر من ثلاث لاعبين هلاليين (تصوير - محمد الضاوي)

لاعبو الهلال يحتفلون بهدف كواك في مرمى الاتفاق (تصوير - محمد الضاوي)

فرحة هلالية بأحد أهداف نيفيز في مرمى الاتفاق (تصوير - محمد الضاوي)

العابد يتلقى تهنئة زملائه بعد تسجيله الهدف الخامس (تصوير - محمد الضاوي)

الرائد يواصل انتفاضته

وفي مباراة أخرى واصل الرائد نتائجه المميزة بعد فوزه على ضيفه نجران بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة.

وسجّل هدف الرائد الوحيد مهاجمه ماهر هوساوي في الدقيقة "84", ورفع الرائد رصيده إلى النقطة "19" في المركز الثامن, وبقي نجران على رصيده السابق "18" نقطة في المركز التاسع.

لقطة من مباراة الرائد ونجران (تصوير - فهد الضويفري)

لقطة من مباراة الرائد ونجران ( تصوير - فهد الضويفري)

لاعبو الرائد يحتفلون بهدف الفوز الذي سجله ماهر هوساوي (تصوير- فهد الضويفري)

الاتحاد يواصل ترنحه

وفي مكة المكرمة واصل الاتحاد ترنحه بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه العروبة في المرحلة 15 من دوري جميل السعودي.

وفشل الاتحاد في الثأر من العروبة الصاعد هذا الموسم لدوري الاضواء والذي تمكن من الفوز عليه بهدف نظيف في لقاء الذهاب.. وبهذا التعادل رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.. ورفع العروبة رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11.

