نيمار.. يخطف الأضواء في مباراة "خيرية"

خطف البرازيلي نيمار مهاجم نادي برشلونة الأضواء خلال إحدى المباريات الخيرية، التي أقيمت بين أصدقائه، وأصدقاء المطرب البرازيلي كانتور ليوناردو، على ملعب سييرا دورادا بمدينة غويانيا البرازيلية.

وقدّم جناح الفريق الكاتالوني لمحات فنية أكثر من رائعة في المباراة التي جمعت بين أصدقائه، وأصدقاء المطرب البرازيلي كانتور ليوناردو؛ بهدف جمع المواد الغذائية للجمعيات الخيرية في ولاية "غوياس" البرازيلية.

وكما جرت العادة في مثل هذه المباريات الاستعراضية، فقد شهدت المباراة غزارة تهديفية منقطعة النظير، حيث عزف مهاجم المنتخب البرازيلي سيمفونية كروية رائعة أثارت إعجاب الجماهير، بتسجيله خمسة أهداف في المباراة التي فاز فيها فريقه بنتيجة 8-5.

وشارك في المباراة التي سيذهب ريعها لصالح عدد من المؤسسات الخيرية، كل من لاعب خط وسط فولفسبورغ، لويس غوستافو، إضافة إلى زملاء نيمار السابقين في سانتوس البرازيلي، باولو هنريكي غانسو، وأندريه، والمدافع ديديه، ومهاجم أتلتيكو مينيرو البرازيلي دييغو تارديلي.