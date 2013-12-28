وكيل أعماله: لو كان رونالدو في برشلونة لتفوق على ميسي

أكد البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن الأخير هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، وأنه من الصعب أن ياتي لاعب مثله خلال الـ500 عاماً القادمة، مشيراً إلى أنه لو تواجد في برشلونة لسجل أضعاف ما يسجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبدأ مينديز "أخطبوط اللاعبين" تصريحاته "المثيرة" لصحيفة "اي بولا" البرتغالية أثناء تواجده لتسلم جائزة أفضل شخصية رياضية برتغالية لعام 2013 نيابة عن موكله البرتغالي رونالدو بقوله: "ميسي ورونالدو؟ إذا لعب رونالدو في برشلونة فإنه سيسجل 120 هدفاً في الموسم الواحد، لا يوجد لدي أي شكوك بأن رونالدو هو اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم".

وواصل مينديز مدحه لموكله بقوله: "تنقسم الآراء حوله، البعض يظن أنه متعجرف لأنهم لا يعرفونه جيداً، صورته تأتي من شخصيته القوية، يجب أن نعرف ماذا يفعل يومياً كلاعب محترف، إنه يأتي قبل التدريبات بساعة، ويكون الأخير في الخروج منها، بعده يذهب لمنزله للقيلولة، ومن ثم يقضي ساعتين في صالة الألعاب الرياضية. هو يعرف جيداً ماذا يتوجب عليه فعله. شيء مذهل، يجب على أطفال التاسعة والعاشرة أن يعرفوا ذلك، أرى أنه لا يوجد لاعب مثله".

وأنهى مينديز حديثه عن موكله بالكشف عن بعض تفاصيل انتقاله من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد، موضحاً أن المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد فيرغسون هو أكثر شخص آمن بقدراته على الرغم من العروض الهائلة التي تلقاها من الأندية الإيطالية والإنجليزية والإسبانية قبل انتقاله للشياطين الحمر.